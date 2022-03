Rolling Stones anunciam nova turnê pela Europa para comemorar 60 anos da banda

Os Rolling Stones voltarão às estrada em mais uma turnê europeia para comemorar o aniversário de 60 anos da banda. Com um total de 14 shows, o circuito começará no dia 1º de junho, em Madri.

Batizada de "Sixty", a turnê passará por dez países e contará com um set list composto por grandes sucessos como “(I Can’t Get No) Satisfaction” e “Paint It Black”, entre outros.

No final do ano passado, a banda emplacou a turnê "No Filter" nos Estados Unidos e chegou a vender mais de 1 milhão de ingressos.

Depois de Madri, a banda passará por Munique, Liverpool - a cidade dos Beatles, onde não tocam há mais de 50 anos, Amsterdam, Berna (Suiça), Milão, Londres, Bruxelas, Viena, Lyon, Paris, Gelsenkirchen (Alemanha) e, por fim, em Estocolmo.

“Ansioso para ver todos vocês neste verão!”, escreveu Mick Jagger no Twitter.

Além de comemorarem seus 60 anos, os Stones também celebram, em 2022, o 50º aniversário de um de seus álbuns mais icônicos, o "Exile on Main Street".