Rolling Stones lançam CD e DVD de show histórico em Copacabana após 15 anos

Os Rolling Stones anunciaram, no Twitter, o lançamento em CD e DVD do show histórico feito em 2006 na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O material completo ainda é inédito.

Na época, mais de 1 milhão de pessoas se reuniram no local para assistir à apresentação, que integrou a turnê A Bigger Bang, e foi gratuita. Chamado de A Bigger Bang: Live On Copacabana Beach, o material foi remixado, reeditado e remasterizado. O show ganha versões em múltiplos formatos, como vinil, CD, DVD e Blu-Ray. Apesar de ainda em pré-venda, os produtos já estão esgotados no site da banda.

As edições especiais serão lançadas em 9 de julho. Para aplacar a ansiedade dos fãs, no dia 28 de maio, o grupo divulga um EP digital com cinco faixas do show – Sympathy for the Devil, Wild Horses, You Got Me Rocking, Happy and Rough Justice.

Depois, em 12 de junho, a banda lança uma edição limitada de um vinil de dez polegadas com versões de Rain Fall Down (ao vivo na praia de Copacabana) e Rough Justice (ao vivo em Salt Lake City), como parte do Record Store Day, uma ação comemorativa que envolve lojas de discos em todo o mundo.