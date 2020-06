Rolou aí também? Entenda porque o céu de Salvador ficou rosa

No final da tarde desta quinta-feira (11), os 'quarentenados' de Salvador puderam acompanhar, da janela de suas casas, o céu ficar rosa. Enquanto corriam para pegar o celular e garantir uns likes no Instagram, alguns se perguntaram a razão pela qual o céu ficou diferente. O CORREIO conversou com meteorologistas e traz a explicação.

Não. Não foi uma saudação ao dia dos namorados, como os românticos teorizaram. Mas, sim, o que ocorreu foi um fenônemo atmosférico que acontece sempre, mais especificamente todo dia. A diferença é que ontem ele esteve mais acentuado.

"Isso ocorre pois dependendo da quantidade de nuvens nas camadas na média e alta atmosfera (acima de 5km), os raios de sol pouco conseguem ultrapassar essa barreira. Então, quando o sol começou a ficar próximo da linha do horizonte, isso no final do dia, ele reflete seus raios na base, ou seja, na parte de baixo dessas nuvens. Se a concentração de nuvens for grande, o fenômeno fica mais intenso, e por isso a coloração ganha tons ainda mais fortes", explica Heráclio Alves, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Ou seja: como durante o pôr do sol (e o nascer também) a estrela fica posicionada mais próxima da linha do horizonte, a luz emitida por ela é refletida pela parte de baixo das nuvens, causando a coloração.

"O que aconteceu ontem foi que estava tendo uma chuva de leve, fazendo com que a luz se encontrasse com mais partículas, daí o tom mais avermelhado", detalha o meteorologista Ricardo Rodrigues, do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

O fenômeno também pode ocorrer devido a poeira e poluição no céu. No caso da chuva, apenas quando ela é fraca. Quando for o famoso toró, não vai dar para ver primeiro porque o céu vai estar todo cinza, segundo que a quantidade de partículas será tão grande que irá impedir o fenômeno.