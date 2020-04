Roma e Bilbao podem abrir mão de receber jogos da Eurocopa

Depois de ser adiada para 2021 por conta da pandemia do novo coronavírus, a Eurocopa pode perder duas das suas 12 sedes. De acordo com o jornal Daily Mail, alguns países estão pensando em abrir mão da realização de partidas do torneio.

Entre as cidades que podem abortar a ideia de receber jogos da Eurocopa estão Roma, capital da Itália, e Bilbao, na Espanha. Os dois países foram fortemente afetados pela covid-19. O jornal cita ainda que outras cidades como Londres, Dublin e Glasgow possuem compromissos nos estádios que vão abrigar a competição.

No entanto, um executivo da Uefa apontou que não há nenhum posicionamento neste sentido por enquanto, mas que o cenário deve ficar claro no fim do mês. Nos próximos dias, os representantes de cada cidade-sede vão se reunir por vídeo conferência para definir questões como a logísitca do torneio.

"Esta será a indicação de que uma cidade-sede específica está pronta ou não para seguir. Todas as cidades-sede têm tempo para refletir até o final do mês. Tudo ficará claro em 30 de abril, quando soubermos quais das cidades-sede da Eurocopa continuarão com a organização e quais decidirão abandonar esse processo", disse Alexei Sorokin, membro do Comitê Executivo da Uefa.

A Eurocopa 2020 seria disputada entre junho e julho deste ano, mas foi adiada para 2021 por conta do surto de coronavírus em todo o mundo. A competição será disputada em 12 sedes por toda a Europa.