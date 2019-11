Romance faz retrato da Geração Y baiana

O escritor soteropolitando Márcio Matos lança nesta quarta-feira (13), no restaurante Berro D’Água, na Barra, seu quarto livro, Os Onipotentes (Via Litterarum|238 páginas). O romance, que mistura aspectos autobiográficos e fantasia, conta a história de quatro amigos que, após desencavarem um esqueleto (Yorick), enfrentarão os desafios de manter viva a amizade do grupo.

Segundo Matos, a ideia de escrever Os Onipotentes partiu de uma experiência pessoal, a perda de um grande amigo: “Éramos muitos jovens, tínhamos acabado de sair de um show. Eu fui para casa e ele foi para o Rio Vermelho e ao sair de lá, sofreu um acidente fatal. Então o livro surgiu desse start de existência, que é muito íntimo. A partir daí eu construí uma fantasia em torno do fato”, conta. O prefácio é assinado pela poeta e colunista do CORREIO, Kátia Borges.

A narrativa faz uma incursão pelo universo da boemia soteropolitana, mostrando as dores e as delícias vivenciadas pela “ geração Y” na Velha Cidade da Bahia. Márcio conta que é a primeira vez em sua obra que utiliza um cenário real. “Os personagens e a trama estão impregnados de Salvador”, diz.

Sobre o que podemos esperar do livro, o autor baiano garante: “Muita emoção e muita reflexão. São personagens que pensam muito e estão preocupados com a finidade da vida e da amizade”.

Márcio Matos é escritor, estudioso e crítico de literatura e cinema. Publicou em 2010 o romance A Suave Anomalia (Casarão do Verbo), obra que disseca o comportamento da família tradicional. Também é autor do livro de contos A Noite em que Nós Todos Fomos Felizes (P55 Edições, 2014). Em 2015, participou da antologia Outro Livro na Estante (Mondrongo), contos inspirados em canções de Raul Seixas, e publicou a novela Ave Noturna (Via Litterarum).





FICHA

Livro: Os Onipotentes (Via Litterarum)

Autor: Márcio Mattos

Preço: R$ 40 (|238 páginas)

Lançamento: nesta quarta (13), às 19h, no Rstaurante Berro D´água (Barra).

Entrada gratuita