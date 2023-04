Romance Torto Arado do baiano Itamar Vieira Junior será adaptado para o teatro

(Divulgação)

Obra de Itamar Vieira Junior é premiada no Brasil e exterior

Depois de ter os direitos adquiridos pelo cineasta Heitor Dhalia para ser transformado em uma série da HBO Max, o premiado romance Torto Arado, do escritor baiano Itamar Vieira Junior, será adptado para o teatro. A adaptação do texto ficará por conta de outro baiano premiado, o ator e roteirista Aldri Anunciação, autor do sucesso Namíbia, Não!, peça em cartaz durante dez anos nos palcos brasileiros e que originou o longa-metragem Medida Provisória, sob a direção de Lázaro Ramos. O espetáculo, que deve estrear no primeiro semestre do próximo ano, está em fase de pré-produção, já selecionando o elenco para a montagem. A produção é da Maré Produções, de Fernanda Bezerra.

Adaptação

Outra obra literária adquirida para adaptação é O Beijo do Rio, de Stefano Volp. A produção, que será dirigida pelo baiano Aly Muritiba (indicado ao International Emmy 2022 pela série O Caso Evandro, disponível no Globoplay, e premiado no Festival de Veneza com o filme Deserto Particular, em 2021) será adaptada por Guilherme Quintella (autor e roteirista das quatro temporadas de “Sintonia”, da Netflix) e pelo próprio autor. O filme, cujos direitos da obra foram comprados pela Boutique de Filmes, contará a história de um jornalista que descobre que seu melhor amigo de infância morreu envenenado no palco enquanto atuava em uma versão gay de Romeu e Julieta.

(Divulgação)

Ginno Larry vai festejar aniversário no Fera Palace Hotel

Festão

O promoter Ginno Larry vai festejar seu aniversário no próximo mês de junho com uma superfesta no Fera Palace Hotel com duração de três dias. O evento, cujos convites já estão sendo enviados, vai acontecer entre os dias 16 e 18, e deverá reunir convidados de várias partes do país com muita badalação e alegria, como o aniversariante gosta de celebrar.

(Divulgação)

Zizi Possi

Romance

A Pupileira, no bairro de Nazaré, vai receber a cantora Zizi Possi para um show especial, intitulado O Amor, onde a artista vai desfiar seu repertório romântico. A apresentação está marcada para o dia 7 de junho, às 21h30, e será em homenagem ao Dia dos Namorados. O evento terá parte da renda recebida com a venda de ingressos destinada aos projetos sociais da Santa Casa da Bahia e os ingressos custam entre R$ 80 e R$ 200.

Legado musical

O álbum inédito Canto Coral Afrobrasileiro, do grupo musical cachoeirano Os Tincoãs, será lançado nas plataformas digitais no próximo dia 20. O resgate desta pérola da música brasileira coube à Natura Musical, que resgatou e remasterizou este registro que é de 1983, semanas antes de o trio vocal formado por Dadinho, Mateus Aleluia e Badu, em Cachoeira (BA), partir para Angola. No álbum, o grupo que combina a complexidade rítmica e melódica de temas do candomblé à sofisticação barroca da cultura católica, encontra-se com o Coral dos Correios e Telégrafos do Rio de Janeiro em seis músicas. Nas outras quatro faixas prevalece o som de Os Tincoãs no formato que os consagrou.

Cinema

A Mostra Ecofalante de Cinema - Bahia 2023, que acontece entre 12 e 23 de abril no Cine Metha – Glauber Rocha, Sala Walter da Silveira e mais 17 espaços culturais e educacionais de Salvador, reunirá filmes premiados e inéditos no país. Depois, as exibições acontecerão em Camaçari (24 a 29 de abril) e Dias D'Ávila (24 de abril a 06 de maio). No segundo semestre, será a vez do público do Recôncavo contar com exibições em Cachoeira (31 de julho a 9 de agosto) e Cruz das Almas (31 de julho a 10 de agosto).Considerado como um dos maiores festivais do Brasil e o mais importante evento audiovisual sul-americano dedicado a temas socioambientais, o festival chega na Bahia trazendo filmes inéditos e destaques da edição 2022.



(Foto:Tetê Marques/Divulgação)

Ricardo Castro em cena de Quixeramobim

Em cena

Depois de duas temporadas de sucesso em 2021 e 2022, o ator Ricardo Castro volta ao palco do Teatro Molière, da Aliança Francesa, com o espetáculo Quixeramobim, um dos sucessos do seu repertório de criações teatrais. A proposta da montagem é aprofundar a linha tênue que separa/mescla realidade e ficção, a partir da história de amor de um pai por sua filha, cuja vida é povoada por grandes e icônicas personalidades nordestinas. O espetáculo poderá ser visto de 15 a 30 de abril, sempre aos sábados e domingos, às 19h.

Dois Sérgios

O líder seringueiro Chico Mendes, assassinado em 1988, terá sua vida contada no cinema. De acordo com o jornal O Globo, o filme, que tem produção de Joana Henning (Estúdio Escarlate) terá roteiro e direção assinados por Sérgio Machado e Sérgio de Carvalho. O ator cearense Jorge Paz, que trabalhou no filme Marighella, de Wagner Moura, foi o escolhido para interpretar o ativista acreano.

(Divulgação)

Nelson Maca

Performance

O escritor e performer Nelson Maca estreia seu novo recital, Thank You Exu, no próximo sábado (15), às 16h, no Pátio Flamboyant do Museu de Arte Moderna da Bahia - MAM-BA. A apresentação contará com participação da poeta Lúcia Santos, do Dj Gug e do grafiteiro Lee27 e será gravada ao vivo, gerando material para e edição da vídeo-performance homônima, assinada pelo cineasta Ricardo Soares. Após a apresentação, Maca e demais artistas realizam bate-papo sobre o processo criativo da performance e outros assuntos ligados à cena literária.