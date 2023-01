Romário xinga seguidora após crítica em rede social: 'Piranha'

O ex-jogador e senador Romário (PL-RJ) xingou uma seguidora depois de não gostar de um comentário feito por ela em uma rede social. A polêmica aconteceu em uma publicação feita pelo tetracampeão no sábado (14), quando elogiava técnicos de futebol.

Nos comentários, Renata Romão escreveu 'Seu fadado' - um possível erro de digitação ao tentar escrever 'safado'. O Baixinho respondeu com uma expressão ainda mais ofensiva: "Vai tomar no c*, sua piranha". Após repercussão negativa, ele apagou o comentário.

Comentário de seguidora e resposta de Romário

(Foto: Reprodução)

A assessoria de Romário se pronunciou sobre o caso ao jornal Folha de São Paulo:

"O senador admite que respondeu a internauta após ter sido ofendido por ela. Ele acredita em um ambiente de debate e respeito, mas não aceita que o xingue: quem quer respeito, respeita os outros", escreveu o staff do ex-jogador.

A publicação de Romário era uma homenagem aos técnicos de futebol pelo Dia do Treinador, comemorado no Brasil no em 14 de janeiro. O post traz fotos do ex-jogador ao lado de Joel Santana e Johan Cruyff.