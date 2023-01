Rombo nas Americanas rende memes nas redes sociais: "Acabaram os chocolates de R$ 10"

Uma empresa conhecida no Brasil todo e um rombo de R$ 20 bilhões. A Americanas está prestes a falir após "inconsistências contábeis" no balanço das milhares de lojas espalhadas pelo país. O rombo teria ocorrido nos anos anteriores a 2022, de acordo com o Sérgio Rial, ex-CEO das Americanas que ficou apenas dez dias na função.

A Americanas afirmou que está apurando todos os fatos e a dívida pode sofrer ajustes, mas um erro contábil pode ter ocorrido há uma década. Entretanto, mesmo com todas as preocupações sobre fechar ou não as lojas, os internautas não perderam tempo e iniciaram uma enxurrada de memes e brincadeiras sobre as possíveis causas do rombo mais comentado de 2023 até agora.

O assunto mais discutido na rede social foi sobre a venda de chocolates por valores bem baixos, como as promoções da marca KitKat que eram comercializadas por R$ 10 em um kit com cinco doces. Outros seguidores "comemoraram" a possível falência da empresa pois entrará promoção de vários doces.