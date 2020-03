Romeu Trussardi testa positivo para coronavírus após encontrar convidado do casamento de Itacaré

O empresário Romeu Trussardi, ex-presidente da Associação Comercial de São Paulo e fundador da fabricante de cama, mesa e banho de luxo que leva seu sobrenome, testou positivo para o novo coronavírus. Aos 89 anos, Romeu está internado desde quarta-feira (11), no Hospital Albert Einstein, na capital paulista.

Romeu Trussardi testa positivo para coronavírus após encontro convidado do casamento de Itacaré

Romeu, segundo informações da colunista Lu Lacerda, teria contraído o vírus após almoçar, em São Paulo, com um dos convidados do casamento de Marcella Minelli, irmã da influenciadora Gabriela Pugliesi, e Marcelo Bezerra de Menezes, no último final de semana, no resort Txai, em Itacaré, no sul da Bahia.

O empresário é referência no setor têxtil, pioneiro na renda e no bordado industrial de qualidade. É casado com Maricy, 84, e possui uma família grande e muita unida, com filhos e netos integrados em empreendimentos próprios de grande sucesso no comércio e no mundo da moda.