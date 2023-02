Rompimento de adutora: trânsito é bloqueado na região da Garibaldi

O trânsito em Salvador está complicado nesta quinta-feira (16) após o rompimento de uma adutora, na Avenida Reitor Miguel Calmon. Um carro que passava pelo local afundou no alagamento.

Segundo a Transalvador, o trânsito está bloqueado para condutores que vêm da Praça Lord Cochrane, na Garibaldi. Com isso, motoristas e motociclistas têm como opções seguir pela Av. Vasco da Gama, passar pelos Barris, de onde pode acessar o Vale do Canela pela Av. Centenário, logo após o túnel, ou subir a Ladeira do Garcia.

Agentes de trânsito e transporte permanecem no local para minimizar os impactos no trânsito da região, auxiliando condutores, pedestres e passageiros. A autarquia orienta que, se possível, condutores evitem a região. Equipes da Secretaria de Mobilidade (Semob) avaliam a necessidade de alteração das linhas de ônibus que passam pela região.

Outro vídeo mostra momento em que veículo começa a afundar https://t.co/OEy4TW0yy0



Pedestres e outros motoristas ficaram desesperados com cena #Correio24h pic.twitter.com/afYzrovSRP — Jornal Correio (@correio24horas) February 16, 2023

Rompimento

Uma adutora da Embasa rompeu na Av. Garibaldi, nas imediações da Praça dos Reis Católicos, deixando a via completamente alagada. Um carro que passava pelo local afundou, e os motoristas que passavam pela via entraram em desespero. Os ocupantes conseguiram deixar o veículo pela janela, com auxílio de pedestres.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal), a Secretaria de Manutenção (Seman) e a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) acompanham a ocorrência. Equipe da Embasa foi acionada e já atua na ocorrência. As obras de reparo estão em andamento, com previsão para terminar às 17h de hoje.

Estão sem água pontos do Alto das Pombas, Barra, Canela, Engenho Velho da Federação, Federação, Gamboa, Garcia, Graça, Jardim Apipema, Morro do Gato, Morro Ipiranga, Ondina, Alto de Ondina, Parque São Brás, Vila Matos e Vitória.