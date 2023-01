Romulo Mendonça deixa ESPN após quase 12 anos: 'Belas lembranças'

O narrador Romulo Mendonça anunciou nas suas redes sociais nesta terça-feira (17) a saída da ESPN após quase 12 anos de casa. Ele se popularizou nos últimos anos com bordões irreverentes e bom humor nas transmissões. Mendonça agradeceu a oportunidade de trabalhar no canal do Grupo Disney e revelou que decidiu não renovar seu contrato.

"Saudações fã de esporte! Assim sempre iniciei as transmissões desde fevereiro de 2011. Que honra! Agradeço a ESPN por toda liberdade de criação que tive durante todo esse período e que me permitiu acertar, errar, recomeçar, ousar e realizar sonhos. Diante do fim do contrato no último dia 31 de dezembro, analisei junto com minha família as possibilidades e propostas que surgiram tanto de sequência quanto de saída", escreveu em sua conta do Instagram.

"A decisão tomada foi de seguir um novo caminho, novos desafios, novas oportunidades e experiências. O ciclo que encerro na ESPN ficará para sempre de pantufas em meu coração! Guardo belas lembranças. Muito obrigado", completou.

Romulo Mendonça narrou muitos esportes na ESPN, mas teve destaque especial com os jogos da NBA. Ele não revelou sua nova casa, mas especula-se que vire narrador do Amazon Prime Video, que também transmite jogos da liga americana masculina de basquete. Na postagem nas redes sociais, ele recebeu elogios e mensagens carinhosas de ex-colegas de canal além de fãs.