Ronaldinho Gaúcho revela acerto de filho de 18 anos com Barcelona

Filho de Ronaldinho Gaúcho, João Mendes é o mais novo jogador das categorias de base do Barcelona. Quem revelou o acerto foi o próprio R10, durante entrevista à Rádio RAC 1. O jovem tem 18 anos, é atacante e já fazia testes no clube catalão desde janeiro.

"Seu filho vai ficar para jogar no Barcelona?", perguntou o jornalista. "Sim, ele está vindo agora. Com sua chegada estarei mais presente do que nunca", respondeu Ronaldinho, que atua como embaixador do clube e é frequentemente convidado para representar o clube em diversos eventos. .

"Nunca estou fora do clube. O Barcelona faz parte da vida. Onde quer que eu vá, levo o Barcelona comigo. Com a chegada do meu filho ao Barça, estarei mais presente", completou o ex-jogador.

João Mendes atuava nas categorias de base do Cruzeiro, mas deixou a Toca da Raposa ao fim da temporada 2022. Ele havia chegado ao clube celeste ainda em 2018, para compor o time do sub-13.

O atacante é agenciado pelo tio, Assis, assim como Ronaldinho. O empresário negociou o acerto com o Barcelona diretamente com o presidente do clube, Laporta, e esteve na cidade com o jovem jogador. Segundo a imprensa do país, o fato de João Mendes ter cidadania espanhola ajudou no acerto entre as partes, já que ele não ocuparia a vaga de um estrangeiro.

João Mendes é fruto do relacionamento de Ronaldinho Gaúcho com Janaína Natielle Mendes, ex-bailarina.