Ronaldo divulga carta aberta para Neymar e escreve: "Você é f..."

Bicampeão do mundo com a Seleção Brasileira (1994 e 2022), o ex-atacante Ronaldo escreveu uma carta de apoio ao atacante Neymar, que se recupera de uma entorse no tornozelo e está fora da primeira fase da Copa do Mundo.

O texto foi publicado nas redes sociais de Ronaldo. "Não poderia começar essa carta aberta de outra forma: você é foda, Neymar! Gigante!", iniciou o ex-jogador.

O Fenômeno lembrou das críticas que Neymar sofreu e de algumas comemorações por parte de torcedores brasileiros após a lesão do camisa 10 e pediu para que ele use o ódio como combustível para dar a volta por cima.

"Vai sempre existir gente torcendo contra, mas é triste ver a sociedade num caminho de banalização da intolerância, de normalização dos discursos de ódio", disse Ronaldo.

"Não exalte os covardes e invejosos. Celebre o amor que vem da maior parte do seu país. Você vai dar a volta por cima, Neymar! E que todo o ódio vire combustível",completou.

Ronaldo está no Catar para acompanhar a Copa do Mundo, mas testou positivo para a covid-19 e está isolado em um hotel. Ele não acompanhou a estreia da Seleção contra a Sérvia.

Confira a carta completa: