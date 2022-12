Ronaldo diz que Craque Neto deveria ser proibido de comentar: 'Incita o ódio'

Em live, Ronaldo teceu críticas aos comentarista Craque Neto. O fenômeno disse que o ex-meia "incita o ódio" e, por isso, deveria ser proibido de comentar.

"Outro dia vi o Neto completamente descontrolado, pelo amor de Deus, cara. Que coisa horrível. Tipo de imagem que o brasileiro não precisa. Logicamente, sempre tem uns malucos que gostam de ver isso, mas que imagem deprimente", comentou Ronaldo.

"Essa guerra pelos likes e engajamento... Você vê o Neto descontrolado, xingando todo mundo, menor respeito pelas pessoas. Isso devia ser proibido, essa incitação ao ódio. A pessoa chega a babar de ódio falando do outro, uma coisa horrível", continuou o Fenômeno, em outro momento da live.

Neto rebateu a fala de Ronaldo em um longo desabafo durante o programa "Os Donos da Bola", que ele apresenta na TV Bandeirantes.

"Ronaldo, deixa eu falar para você. Primeiro, eu represento o povo. Você representa os ricos, quem compra os direitos esportivos. Você compra jogadores, falou em 2014 que não precisava de hospital aqui, 700 mil pessoas morreram. Você não vive no Brasil. Está aqui. Como jogador é um fenômeno, um dos maiores de todos. E eu não estou nem aí para você, meu irmão. Por sinal, você poderia falar para todo mundo o que você fez em Presidente Prudente, na casa do Antônio Carlos, quem dirigiu a Kombi. Quando você fala de mim, cuidado que seu telhado é de vidro", começou Neto.

"Faço isso há 20 anos, não sou bacana igual você. Eu não como carne de ouro, irmão. O povo come carne de segunda, e eu represento o povo. Você representa o ouro, Midas, tudo que a gente não tem. Você tem o direito de me criticar, de achar que eu não poderia ter feito aquilo, mas eu fiz. Está acabado, está feito e eu faço de novo. Você passou pano na cabeça de todos os jogadores. Você teve covid-19 e jantou com jogadores. Falou mal do Danilo, que a seleção não poderia tomar gol em cinco minutos. Por que não falou isso antes?", continuou o apresentador.

"Eu não passo pano. Talvez me prejudique por isso. Você vai ter canal de televisão, manda na CBF, na Copa de 2014 estava junto com Marco Polo Del Nero, José Maria Marin, com todos os ladrões que foram presos. Eu não, eu moro na Paraisópolis. Não preciso de você. Eu não joguei 00000,1% do que você, mas sou muito melhor como homem e como ser humano. (...) Não tenho medo de você. Se ficar me enchendo muito o saco, eu falo tudo o que aconteceu em Presidente Prudente", finalizou.