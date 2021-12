Ronaldo dono de time brasileiro? Fenômeno fala sobre possibilidade

Ídolo do futebol nacional, Ronaldo Fenômeno está recebendo de alguns fãs um pedido exótico. Torcedores foram nas redes sociais do ex-jogador para pedir que ele investisse em famosos clubes brasileiros - a exemplo do bilionário Mohamed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, que comprou o inglês Newcastle.

A escolha por Ronaldo é simples - afinal, o ex-camisa 9 já é o dono do Real Valladolid, da Espanha. O time ficou por três anos na Primeira Divisão do país, até ser rebaixado na temporada passada.

"Muita gente foi no meu chat pedir pra eu comprar Cruzeiro, Vasco, Botafogo, eu não sei o quanto de dinheiro que a galera acha que eu tenho", disse o Fenômeno, dando risada, em entrevista ao Flow Podcast.

"O meu dinheiro já está todo mobilizado no Valladolid, estou suando pra caramba… Temos que voltar para a primeira divisão", completou.

Ronaldo se tornou dono do Valladolid no segundo semestre de 2018, após pagar 30 milhões de euros e comprar 51% das ações do clube espanhol. Segundo o empresário, para ter sucesso no ramo, o foco tem que ser a gestão sustentável.

"O futebol é rentável. Uma base de dados como o Cruzeiro tem, isso é uma maquina de fazer dinheiro. Tem que fazer minimamente bem, não precisa ser um gênio pra dar certo. Isso entra na ideia da gestão sustentável. Não precisa ser gênio. Os clubes já estão identificando que precisam dessa gestão sustentável, precisa até mais que a água pra beber", disse.