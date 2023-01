Ronaldo explica ausência em velório de Pelé: 'Fui a Punta Cana'

A ausência de grandes craques do Brasil no velório de Pelé, no início do ano, foi bastante criticada nas redes sociais e pela imprensa. Desde então, vários jogadores deram seus motivos por não terem ido à Vila Belmiro prestar as últimas homenagens ao Rei do Futebol. Agora, foi a vez de Ronaldo Fenômeno quebrar o silêncio.

Em uma live em seu canal, o pentacampeão mundial afirmou que estava curtindo férias com a família em Punta Cana, na República Dominicana, quando o Maior Atleta do Século morreu.

"Depois da Copa do Mundo, vieram as festas. Eu tirei uma semana de férias e fui para Punta Cana com meus filhos. Foi muito bom desconectar. Eu fiquei praticamente sem celular, só aproveitando a família. Nesse período, o nosso Rei veio a falecer. Como eu já estava longe, não pude me deslocar, uma vez que já estava longe com a minha família", disse, em transmissão na Ronaldo TV.

''Estava de alguma forma recebendo notícias de amigos mais próximos e até da equipe de trabalho do Pelé, que tem contato constante com a minha equipe também. Eu fiquei muito triste [quando soube], mas eu entendo muito esse momento... a hora da morte. Ele já estava sofrendo há alguns anos com essa doença. Ninguém quer que a pessoa morra, mas... enfim, finalmente ele vai poder descansar em paz. Os últimos anos foram bem difíceis para ele, fora de qualquer atividade profissional", completou Ronaldo, que fez a live em tributo ao Rei do Futebol.

Os dois únicos campeões do mundo presentes no velório de Pelé foram: o ex-volante Mauro Silva, vencedor da Copa de 1994 e atualmente vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, e Clodoaldo, companheiro de Pelé na seleção campeã em 1970 e também na era de ouro do Santos.

Mesmo sem ir ao velório, que durou 24h, Ronaldo enviou uma coroa de flores a Pelé. Além disso, após a morte do Rei, o ex-jogador e empresário publicou uma mensagem como homenagem em suas redes sociais: "Seu talento é uma escola pela qual todo jogador deveria passar", escreveu Fenômeno.