Ronaldo Fenômeno vê Valladolid na Liga dos Campeões em 5 anos

Ronaldo Fenômeno acredita que o Valladolid possa estar na disputa da Liga dos Campeões da Europa em cinco anos. O presidente do clube espanhol destacou as obras de reestruturação e a forma de "pensar grande" como trunfos para a equipe se colocar na principal competição de clubes do mundo.

"O objetivo nos próximos anos é continuar na primeira divisão. Depois, com todas as inovações que estão sendo feitas no clube, o normal é conseguir uma vaga na Liga dos Campeões", afirmou o ex-jogador e um evento "World Football Summit", que está sendo realizado em Madri, na Espanha.

Durante a sua apresentação, Ronaldo também revelou o interesse em comprar o estádio José Zorrilla, com capacidade para 26 mil torcedores, de propriedade da prefeitura de Valladolid, apesar da dívida de 30 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões).

"Acredito que parar crescer como clube, precisamos crescer também nosso patrimônio, que hoje consiste apenas em nosso grupo de jogadores. Ter um estádio é fundamental para nós", disse. Segundo o agora dirigente, a negociação com o prefeito Óscar Puente está "bastante avançada".

Ronaldo disse que a intenção é ter um time feminino, mas antes é preciso ter um novo centro de treinamento para que possa abrigar todas as equipes. "Queremos as meninas treinando em nosso clube, mas ainda não temos espaço e infraestrutura", disse o ex-centroavante da seleção brasileira, que admitiu ficar muito nervoso durante os jogos do Valladolid.

"Durante as férias fui ao médico e todos os meus exames deram resultados alterados. Colesterol, ácido úrico, pressão alta. Nunca tive isso como jogador. Passei todo o período me cuidando e estou pronto para um ano cheio de emoções e menos sofrimento", afirmou o Fenômeno, que brincou ao comentar sobre o uso do VAR. "Se isso existisse na minha época, acho que teria feito mais uns 100 gols".

Ronaldo também analisou o atual momento do amigo Zinedine Zidane no comando do Real Madrid. "Ele é o melhor treinador do Real Madrid e se saiu muito bem, embora agora ele tenha alguns problemas. Mas o trabalho é longo deve ser analisado no final. A torcida do Real Madrid é muito exigente, muito imediata. Já veremos 'Zizu' mostrar seu valor como treinador novamente", finalizou.

Pelo Campeonato Espanhol, o Valladolid é o 14.º colocado. Soma seis pontos, após seis rodadas. O time conseguiu uma vitória, três empates e duas derrotas.