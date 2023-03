'Ronaldo, gordão, devolve o Raposão': mascote do Cruzeiro vira meme

O Cruzeiro revelou, nesta quinta-feira (23), o novo visual de seus mascotes. As mudanças, segundo o clube, deixam o símbolo com "um visual mais próximo das raposas, e abre a possibilidade para ampliar ativações junto ao torcedor e às diversas marcas". A versão, porém, não agradou os torcedores.

Várias pessoas foram às redes sociais reclamar - e zoar - os novos Raposão e Raposinho. A situação ficou tão drástica que integrantes de uma das maiores organizadas do Cruzeiro se reuniram em um protesto em frente à Toca da Raposa. Com bandeiras e foguetes, o grupo pediu para que Ronaldo retomasse com o visual antigo dos mascotes.

Torcedores do Cruzeiro protestam em frente à Toca da Raposa contra o novo mascote do clube:



“Ronaldo, gordão, devolve o Raposão!”



???? @VamosComTudoCEC pic.twitter.com/pNiO8iLIka — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) March 23, 2023

Não demorou para surgirem os memes nas redes. O Raposão chegou a ser comparado com a raça de cachorro Lulu da Pomerânia e com o famoso vira-lata caramelo. Até o Atlético-MG, rival do Cruzeiro, aproveitou para provocar.

Lançado em 2003, ano da Tríplice Coroa do Cruzeiro, o Raposão ganhou visual inspirado em uma raposa-vermelha, de pelagem dourada-alaranjada. Já o Raposinho, que surgiu em 2008, aparece como uma raposa-anã, com pelos mais escuros. O desenho foi do artista Camaleão, que buscou referências na natureza e no mascote original, feito pelo ilustrador Mangabeira.

Meu Deus do céu... O que fizeram com Raposão. Que coisa MEDONHA! ???????? — #VamosComTudoCEC (@VamosComTudoCEC) March 23, 2023

Na moral ???? não tem nem comparação ????????‍♂️ chega a ser constrangedor a cagada @Cruzeiro impressionante pic.twitter.com/O7cN0njlXR — Wendell Silva ???????? (@Wendell_BH) March 23, 2023

Raposão virou Lulu da pomerania kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk



Rindo de desespero. pic.twitter.com/BgnNmOfWSB — Gutemberg (@GutembergAqui) March 23, 2023

transformaram o raposão num vira lata caramelo pic.twitter.com/oy8ZnXuPt5 — Acervo Cruzeiro | Fan Account (@acervodocec) March 23, 2023

Igual o Crasch do Play 1 pic.twitter.com/VHIHXNi1oP — Matheus (@theucastro94) March 23, 2023

O que eu pedi / o que o Aliexpress entregou. ????????‍♂️????

Não tá nada fácil ser Cruzeirense recentemente... pic.twitter.com/IbxCGFEBGa — Carlos Felipe (@Xerllez) March 23, 2023

Boa noite nobre torcedor do Cruzeiro, aceita um Martini ?



Vc teria um minuto para ouvir a palavra do novo raposão ???? pic.twitter.com/vnFXdnUGbW — Hermann_Skol ???????? (@Hermann_Skol) March 23, 2023

Pra quem não viu o Novo Raposão.

Ficou exatamente assim: pic.twitter.com/QNzZ36lW1d — O Comentarista (@ComentaristaBrz) March 23, 2023