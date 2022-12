Ronaldo sugere psicólogo a Neymar: 'Pressão desproporcional'

A eliminação da Copa do Mundo do Catar ainda dói em muitos brasileiros, incluindo os jogadores da Seleção. Desde a derrota para a Croácia nos pênaltis, Neymar vem se mostrando bem abatido, e chegou a compartilhar nas redes sociais trocas de mensagens com colegas. Para Ronaldo Fenômeno, o camisa 10 precisa de acompanhamento psicológico.

"Eu super entendo o momento que todos estão passando, principalmente Neymar. A pressão é muito maior em cima dele. É normal Neymar estar deprimido, triste, talvez até sem vontade de jogar e sem planejar nada para o futuro. Mas isso vai passar, com certeza. Essa decepção há de ser temporária", disse Ronaldo, em entrevista coletiva em Doha.

"Aconselharia ter um acompanhamento psicológico pra aguentar essa pressão que é extremamente desproporcional para o ser humano", completou.

Após a eliminação no Mundial, Neymar deixou em aberto o futuro na Seleção. O craque terá 34 anos durante a próxima Copa, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México em 2026. Apesar do atacante não confirmar a presença, Fenômeno acredita que ele estará na competição.

"Neymar vai voltar com tesão de sempre, com a vontade de sempre. Mas eu queria reforçar essa necessidade do acompanhamento da saúde mental dos nossos atletas. É muito importante a gente tocar nesse assunto e principalmente tratando-se de Copa do Mundo, onde o mundo inteiro está olhando para a Seleção. O mundo estava olhando pro Neymar", afirmou Ronaldo.

Assim como aconteceu em 2018, a seleção brasileira não levou psicólogo para a Copa do Catar. O ex-camisa 9 disse que um profissional durante o Mundial "logicamente ajuda", mas ressaltou que o acompanhamento deve ser permanente, e não apenas durante o torneio. Fenômeno citou seus próprios problemas enfrentados na época de jogador, e se colocou à disposição para ajudar Neymar.