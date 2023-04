Ronaldo vê nordestino como favorito ao título da Série B 2023

Uma das grandes referências do futebol brasileiro, Ronaldo elegeu quem são seus times favoritos aos títulos das Séries A e B, assim como Copa do Brasil e Libertadores. Para o troféu da Segundona, o ex-jogador apostou em um clube nordestino: o Ceará. O Vovô voltou a disputar uma edição do torneio após cinco anos seguidos na primeira divisão.

"O campeão da Série B deverá ser o Ceará. É uma grande equipe do nordeste brasileiro, muito bem estruturada, que infelizmente caiu no ano passado. Destaco essa equipe como a favorita ao título da segunda divisão nacional neste ano", afirmou o Fenômeno, em entrevista à Betfair.

Entre os clubes da elite nacional, o pentacampeão disse ver Palmeiras e Flamengo à frente dos demais concorrentes. O ex-atacante destacou a eficiência das gestões dos dois times, além do alto investimento financeiro da dupla.

"Acho que a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A neste ano ficará entre Palmeiras e Flamengo, os dois clubes mais bem estruturados, e que conseguiram bons reforços e mantiveram a base dos seus elencos para 2023", projetou.

"Os dois têm se destacado muito com a nova gestão, com eficiência. São clubes que não são SAF, mas que possuem gestão eficiente, transformando o futebol cada vez mais atrativo com grandes investimentos. Portanto, acho que são as duas principais equipes para se bater", completou.

Além de apostar na dupla no Brasileirão, Ronaldo também vê o rubro-negro e o Verdão como candidatos ao título da Libertadores. Os dois dominaram a competição nos últimos quatro anos: o Fla é o atual campeão e venceu em 2019, enquanto a equipe paulista faturou a taça em 2020 e 2021.

"Eu diria que um dos clubes brasileiros entre Flamengo e Palmeiras são favoritos para conquistar a Libertadores de 2023. São grandes equipes, com histórico de recentes títulos. Para mim, o título ficará entre esses clubes, assim como brigam pelo título do Brasileirão", afirmou o pentacampeão, à Betfair.

Gestor da SAF do Cruzeiro, Ronaldo admitiu que não vê a Raposa como favorita na atual edição da Série A. Mas mostrou confiança na equipe, e disse ver o time mineiro com boas chances na Copa do Brasil. A equipe avançou às quartas de final, eliminando o Náutico.

"O Cruzeiro vai disputar um campeonato duro com equipes com maior orçamento que o nosso, mas eu estou bastante confiante que a gente poderá fazer um Brasileirão positivo. A gente tem os pés no chão e sabe que saímos de um buraco tão profundo e, aos poucos, o Cruzeiro vai disputar os títulos que a torcida cabulosa tanto espera", falou.

“Para a Copa do Brasil, eu arrisco uma surpresa para esta temporada. Acredito que o Cruzeiro vai ser campeão desta edição, já que tem um retrospecto muito positivo de títulos em Copas", seguiu.

O Fenômeno ainda apontou o atacante Pedro, do Flamengo, como o principal nome da América do Sul nesta temporada. "O artilheiro e o Craque do Brasileirão será o Pedro, do Flamengo. Também coloco ele como o melhor jogador da América em 2023. Pedro é um atacante de qualidade que faz a diferença no ataque do Flamengo, ele tem um futuro enorme pela frente, com futuro também na Seleção Brasileira".