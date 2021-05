Ronan celebra título citando MC Kevin: "O menino encantou a quebrada"

Premiado como artilheiro do Baiano e candidato a craque do campeonato, Ronan comemorou o título inédito do Atlético de Alagoinhas neste domingo (23) citando o funkeiro MC Kevin, falecido no domingo anterior: “O menino da encantou a quebrada e o sonho de criança virou realidade”.

O Carcará bateu o Bahia de Feira fora de casa por 3x2, após um empate em 2x2 em Alagoinhas. O atacante marcou o segundo gol do Atlético, de pênalti. Foi o quinto gol dele no estadual, sagrando-se artilheiro isolado do torneio.

“Agora é disfrutar bastante com os companheiros da equipe. Fico feliz de ter sido artilheiro, fiquei muitos anos sonhando com isso. Foram muitos clubes pelos quais passei e Deus finalmente realizou. Sou muito grato por isso”, disse o atacante em entrevista à TVE.

Dois cinco gols marcados por Ronan na campanha do título, três foram na decisão. Ele fez os dois do Carcará na partida de ida, um deles de pênalti. E no jogo de volta fez mais um, também de pênalti.

Ronan também dedicou o título à sua cidade natal, Presidente Figueiredo, no Amazonas: “É onde eu moro até hoje. Obrigado por toda a torcida de vocês, tenho muito orgulho de ser figueiredense”.

O artilheiro chegou ao Carcará no inicio desse ano, vindo Fast Clube, de Manaus. Antes, ele defendeu o Brusque, de Santa Catarina, o Nacional e outros clubes do Amazonas.

“Esse título representa a felicidade, em Deus glorificado. Estava trabalhando há muitos anos para que esse momento chegasse e, como eu disse, agora é só disfrutar”, completou o atacante. Por conta do destaque que teve no estadual, Ronan despertou o interesse de grandes clubes, como o Vitória.