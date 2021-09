Ronda Rousey dá à luz sua 1ª filha, que ganha nome difícil de pronunciar

Ex-campeã peso-galo e um dos maiores nomes da história do UFC, Ronda Rousey agora é mamãe. Na última segunda-feira (27), nasceu a primeira filha da ex-lutadora - que ganhou um nome que, no mínimo, é bem difícil de pronunciar: La’akea Makalapuaokalanipõ Browne.

A menina é fruto do relacionamento de Ronda com o também ex-UFC Travis Browne. Daí, vem a explicação pelo nome da pequena: Travis é natural do Havaí, onde os nomes e sobrenomes soam geralmente mais complicados - e são cheios de letras para os padrões do Brasil.

O anúncio do nascimento da bebê foi feito através do Instagram de Ronda, que postou uma foto sua segurando a filha por dentro de uma blusa, sem mostrar seu rosto.