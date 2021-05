Ronei Jorge apresenta novo álbum com live no Instagram

Um dos nomes mais significativos da música não carnavalesca da Bahia, Ronei Jorge tem um estilo particular. Letrista de primeira, cantor que aprendeu a utilizar seus próprio recursos, presença nada neutra no palco, ele criou uma assinatura. Mas ainda gosta de experimentar. O currículo musical está aí para provar: as bandas Mutter Marie, Saci Tric e Os Ladrões de Bicicleta, ou mesmo o álbum Entrevista (2018), o primeiro da carreira solo. Nesta sexta (28), Ronei Jorge bota mais um experimento na rua, Irmã, segundo disco da trajetória solo, cujo lançamento acontece com uma live às 19h, no Instagram do artista. O álbum estará disponível nas plataformas digitais.

Criação a seis mãos, Irmã foi produzido por Andrea Martins (uma das três irmãs de Ronei) e Livia Nery, à distância e de dentro de casa, como precisa ser feito durante a pandemia do novo coronavírus.

"Elas são as produtoras e arranjadoras do disco, isso, por si só, já confere a elas muita coisa. Em reuniões virtuais, discutimos o caminho do disco e elas fizeram a leitura perfeita e traduziram em arranjos com a colaboração dos músicos, no que cabia a eles. Também decidimos conjuntamente que faixas entrariam", diz Ronei.

Partindo da canção brasileira e de sua riqueza harmônica e melódica, Irmã incorpora sutis camadas eletrônicas ao som de violões, guitarra, baixo e vocais. “A sonoridade eletrônica já fez parte de meu trabalho primeiramente, há muito tempo atrás, com Gilberto Monte, num projeto chamado Clube do Silêncio, e, anos depois, com João Meirelles e Lia Cunha, quando criamos o Tropical Selvagem. Nestas experiências, o processo era centrado em um produtor/arranjador trabalhando em cima de minhas canções. Agora, as canções ficaram mais em primeiro plano, realçadas, muito por conta de elas duas também serem compositoras”, explica.

Sem um aparente fio de ligação, Irmâ evoca uma ludicidade muito específica da infância. Talvez, porque Ronei Jorge é pai recente de Antônio:

"O nascimento de meu filho Antônio, além de me ter feito compor uma música para esse momento, me fez ouvir novamente trilhas como Sítio do Pica-Pau Amarelo e Saltimbancos Trapalhões, referências que levei pra Livia e Andrea e que, junto com outras referências, acabaram definindo a sonoridade do disco. Também acho que algumas canções, tanto melodia como letra, podem ser vistas por esse prisma mais lúdico, do campo do sonho".

A capa do álbum de Irmã tem arte de Edson Rosa, que participa também da música Melhor Planeta (divulgação)

Irmã é o primeiro disco de Ronei gravado sem uma banda base, apenas com colaborações de amigos músicos. Agora, nesse novo processo, as oito músicas se entrelaçam, mesclando as referências das produtoras, que ainda se revezaram na concepção dos arranjos e na execução das programações eletrônicas e sintetizadores.

“Irmã é o disco em que a sonoridade mais pop se destaca em comparação aos meus trabalhos anteriores. As canções já tinham por si uma objetividade e entre elas uma diversidade, coisas que Andrea e Livia evidenciaram. Isto, para mim, são atributos de música pop”, conceitua Ronei Jorge.

Participam do álbum os músicos Ian Cardoso (violões e guitarras), Israel Lima (baixo), Luisão Pereira (baixo e guitarra), Taciano Vasconcelos (violões e guitarras) e Tadeu Mascarenhas (baixo), além de Edson Rosa (guitarras e ex integrante d'Os Ladrões de Bicileta), que assina com Ronei a música Melhor Planeta, única coautoria do álbum. Rosa é ainda é responsável pela arte da capa e pela campanha de divulgação.

Sobre a maneira como essa fartura de colaborações se revela, Ronei considera que há ainda mais ganho em diversidade e que a própria feitura fica diferente:

“Eu entreguei as canções para que as produtoras arranjassem e depois a gente discutisse junto. Elas também fizeram contato direto com cada músico participante, dirigindo com eles os caminhos de cada instrumento”, descreve ele.

Apesar de garantir que tem uma relação instável com o palco, Ronei Jorge diz que sente a maior falta desse espaço, sobretudo quando se tem coisa nova para mostrar. "Espero que apareçam outras lives, já que essa é a forma de mostrar o trabalho agora. Não tenho, infelizmente, expectativa da pandemia acabar tão cedo no Brasil. Do jeito que as coisas vão, está muito difícil", lamenta.

Com produção executiva da Tropicasa Produções, o projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Seviço - Lançamento do álbum Irmã | sexta (28), às 19h | no Instagram do artista