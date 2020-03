Ronei Jorge faz dois shows no Sesc-Senac Pelourinho em março

O cantor e compositor baiano Ronei Jorge faz dois shows no Arena do Sesc-Senac Pelourinho este mês, dentro do projeto Sons da Bahia. As apresentações acontecem nos dias 12 e 26, sempre às 20h, e os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). O músico canta canções do álbum Entrevista, seu primeiro disco solo, lançado em junho de 2018.

O show experimenta uma nova formação para a banda que acompanha o artista: o baterista Maurício Pedrão mantém-se desde a gravação do álbum. Taciano Vasconcelos, agora na guitarra e voz, e Luisa Muricy, voz, já vêm acompanhando as apresentações da turnê. Israel Lima, baixo e voz, estreia no grupo.

Entrevista tem sonoridade oscilante entre vigor e sutileza, subversão e encantamento, explorando facetas diversas da música popular brasileira e criando uma obra de assinatura marcante. Se evidenciam os vocais femininos, que dividem protagonismo com a voz de Ronei, lembrando uma atmosfera de conjuntos da década de 1970, numa convivência harmônica entre tradições e atualidades.

A produção musical de Entrevista é de Pedro Sá, mesmo de Frascos Comprimidos Compressas, segundo e último CD da banda Ronei Jorge e Os Ladrões de Bicicleta, em que esteve à frente entre 2003 e 2010. Tudo vem reprocessado por anos e anos de cultura pop, de olhares atentos, mas resistentes à caricatura.

“É um trabalho que se desdobra a partir do que eu muito vinha revirando e ouvindo. As vozes femininas presentes em trabalhos de Tom Jobim, Arrigo Barnabé, Itamar Assumpção e Caetano Veloso acabaram por ser inspiração para um desejo novo. Vem dessas vozes o ponto de partida estético, assim como a influência mineira e a brasilidade passível de ser colocada no rock”, descreve Ronei. Assim surgem molduras de frevo, samba, xote, ainda que as músicas não se pareçam de cara com nenhum desses gêneros. Canções para cantar junto, emocionar e causar estranhamento. Cheias de encontros, arestas e contradições.

Sobre Sons da Bahia

O projeto objetiva fomentar e difundir a diversidade cultural brasileira com ações destinadas à criação, produção, difusão, fruição e preservação da música em seus diversos gêneros e estilos, visando o desenvolvimento da plateia, artistas, produtores e público em geral. A programação, que acontece nas unidades do Sesc Bahia, na capital e interior do estado, prioriza grupos locais com trabalhos que caracterizem e representem a diversidade da música na Bahia e suas múltiplas sonoridades.





RONEI JORGE no SONS DA BAHIA

Quando: 12 e 26 de março de 2020 (quintas-feiras), 20h

Onde: Arena do Teatro Sesc-Senac Pelourinho (Largo do Pelourinho, 19 – Centro Histórico)

Quanto: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) | R$ 8 para cliente Sesc

Vendas: Apenas no local, a partir de 9 de março, das 14h às 18h

Nas datas do show, vendas até o horário de início da apresentação

Classificação indicativa: Livre