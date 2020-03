Ronei Jorge faz show no projeto Sons da Bahia, no Pelourinho

O cantor e compositor baiano Ronei Jorge volta a se apresentar em Salvador dentro do projeto Sons da Bahia, em duas quintas-feiras do mês de março, nos dias 12 e 26, sempre às 20h. O palco é o da Arena do Teatro Sesc-Senac Pelourinho, local onde ele lançou seu primeiro disco solo, Entrevista, em junho de 2018

O show experimenta uma nova formação para a banda que acompanha o artista, com a entrada do músico Israel Lima, baixo e voz, estreia no grupo. A banda também é formada por Maurício Pedrão, bateria, Taciano Vasconcelos, guitarra e voz, e Luisa Muricy, voz.

Ronei Jorge fez parte da banda soteropolitana Ronei Jorge e os Ladrões de Bicicleta, que existiu de 2003 até 2010. Em janeiro desse ano, a formação original do grupo voltou a se reencontrar para uma apresentação.

Desde o encerramento do gurpo, Ronei Jorge continuou trabalhando com música. Além das apresentações, ele faz trilha para cinema e teatro, apresenta um programa de rádio e organiza o Festival Radioca.

Agora, é a vez do cantor participar do projeto Sons da Bahia, que fomenta e difunde a diversidade cultural brasileira com ações destinadas à criação, produção, difusão, fruição e preservação da música em seus diversos gêneros e estilos, visando o desenvolvimento da plateia, artistas, produtores e público em geral.

Serviço:

O quê: Ronei Jorge no Sons Da Bahia

Onde: Arena do Teatro Sesc-Senac Pelourinho (Largo do Pelourinho, 19 – Centro Histórico)

Quando: Nesta quinta-feira (12) e no dia 26 de março de 2020, 20h

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) | R$ 8 para cliente Sesc. Vendas no local.