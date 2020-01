Ronei Jorge reencontra os Ladrões em show no Rio Vermelho

Por sete anos, Ronei Jorge (voz e guitarra), Edson Rosa (guitarra e vocal), Sergio Kopinski (baixo e vocal) e Mauricio Pedrão (bateria) formaram a banda Ronei Jorge e os Ladrões de Bicicleta, cujo nome homenageia o filme de 1948 do italiano Vittorio De

Sica (1901-1974).

A banda encerrou a carreira em 2010 e, desde então, fez apenas uma breve temporada de shows de reencontro em 2013. Mas hoje, sete anos depois, o reencontro vai ser editado, às 20h, no Commons Studio Bar (Rio Vermelho), para o deleite de uma legião de fãs saudosos.

“A gente tinha um bom público, era chamado para shows, mas não conseguia dar conta de tudo por causa do tempo”, explica Ronei Jorge. A questão da “falta de tempo”, a que ele se refere, pode ser explicada: os colegas da banda não podem se dedicar exclusivamente à música, ao contrário dele próprio.

Ronei lançou dois álbuns com a banda e hoje continua trabalhando com música. “Faço trilha para cinema e teatro, apresento um programa na rádio e organizo o Festival Radioca”.



Formada em 2003, a banda fez parte do movimento do pop-rock baiano da época, que revelou nomes como o da cantora Pitty. Os Ladrões de Bicicletas tinham uma sonoridade que combinava elementos do samba ao rock. As canções com frequência abordavam o cotidiano das relações amorosas.

Embora desejada, a oportunidade do reencontro surgiu de uma maneira inesperada. “Edson mora em São Paulo, mas está em Salvador. A gente queria fazer algo maior, com participações, mas o tempo ficou corrido. Será um show meio caseiro, quase familiar. Depois, volta tudo ao ‘normal’”, diz Ronei.

Os artistas vão subir ao palco e relembrar músicas dos dois álbuns. “Vamos também cantar Parque de Diversões, que só foi executada uma vez pelo grupo. Será uma verdadeira confraternização”, diz Ronei.

Serviço

O quê: Ronei Jorge os Ladrões

Onde: Commons Studio Bar (R. Odilon Santos, 224 - Rio Vermelho)

Quando: sexta (17) às 20h

Ingressos: R$ 20

*com supervisão do editor Roberto Midlej