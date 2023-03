Rooftop do Fera Palace Hotel terá restaurante do Grupo Origem

Salvador vai ganhar um novo espaço gastronômico e com uma vista para a Baía de Todos-os-Santos. Trata-se do Fera Rooftop, o mais novo restaurante do Fera Palace Hotel em parceria com os chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, proprietários do Grupo Origem. O novo espaço abre as portas em sistema soft opening no dia 21 de março e marca os dois anos da parceria de sucesso entre o Fera e os chefs Fabrício e Lisiane que já comandam, no térreo do hotel, o restaurante Omí.

Instalado ao lado da piscina de borda infinita, a proposta é que o novo restaurante tenha em seu menu uma união dos sabores exitosos dos outros restaurantes do Grupo Origem. “Pensamos em tudo com muito cuidado e carinho para que nossos clientes tenham uma experiência única, como se estivessem em suas casas. O menu será no formato degustação e terá inspiração mediterrânea, com culinária de Portugal, Grécia, França, norte da África e Líbano”, explica o chef Fabrício Lemos. A capacidade inicial de atendimento por noite é de 18 pessoas podendo ser ampliada conforme o fluxo de clientes.

Para o CEO da Fera Hotéis, Antonio Mazzafera, a continuidade da parceria com o Grupo Origem é motivo de comemoração. “Estamos muito felizes com essa nova criação dos chefs Fabricio Lemos e Lisiane Arouca. O Centro Histórico de Salvador acaba de ganhar um novo espaço gastronômico super exclusivo e especial”.

O funcionamento do Fera Rooftop será das 19h às 23h, de terça-feira a sábado, e os acessos vão ser exclusivamente mediante reservas por meio dos telefones (71) 3036-9200 e (71) 99653-5703.