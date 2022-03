Rosa promete dominar o Inverno da cabeça aos pés

O rosa em todas as suas tonalidades possíveis vai pintar o Inverno com muita intensidade. Recentemente, essa cor dominou a coleção da poderosa grife italiana Valentino (Inverno 2022/23) e já está desembarcando nas nossas araras e vitrines locais. Apesar de ser sempre associada à delicadeza e ao romantismo, o rosa foi aplicado a toda uma variedade de peças que podem ir do casual, ao sensual, da alfaiataria sofisticada até o esportivo. Então esqueça aquele ar princesa ou Barbie, essa cor poderosa tem muito potencial. E não precisa ter medo de usá-la da cabeça aos pés em um look todo monocromático, ou brincando com as variações da paleta. Vale experimentar do choque, passando pelo chiclete até o mais seco com ares retrô. Embarque na vibe cor de rosa!

Intenso

Look monocromático não precisa ser sem graça. Escolhemos o rosa mais intenso para formar esse trio fashion bem vibrante.

Nos tons

Brincamos com o tom sobre tom nesta produção. Indo do rosa mais lavado no boné, passando por uma paleta mais encorpada no top e investindo no choque na calça.

Dupla poderosa

Nada como uma sobreposição poderosa para transformar uma produção. Essa foi a intenção ao escolher esse maxi quimono de tricô para compor com o vestido de malha.





FICHA TÉCNICA

Fotos: Vinicius Moreira

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Beleza: Daí Alves (@daialves4) do Salão Sá Marina (@salaosamarina)

Modelo: Carol Carmo, da @_mode.on_ e @movemgt

Todos os looks são do Cocar Showroom