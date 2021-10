Rosamaria comenta caso Maurício Souza: 'Homofóbicos não passarão'

O mundo do vôlei continua repercutindo a mais recente polêmica no esporte. O jogador Maurício Souza teve o contrato com o Minas Tênis Clube rescindido após fazer comentários homofóbicos sobre o novo Super-Homem, Joe Kent (filho de Clark Kent), ser bissexual.

Nesta quinta-feira (29), foi a vez de Rosamaria Montibeller, atleta da seleção feminina, se posicionar sobre o caso. "Pra caso tenha restado alguma dúvida ainda: homofóbicos não passarão", postou a oposta, no Twitter.

Outras companheiras do vôlei feminino, como Carol Gattaz, Fabi Alvim e Sheilla Castro, já haviam comentado nas redes sociais nos últimos dias, também com posições contra a homofobia.

Tudo começou com uma troca de farpas entre Maurício Souza e Douglas Souza, jogador da seleção masculina e primeiro atleta abertamente gay do vôlei olímpico. A intensidade da discussão aumentou até que os patrocinadores do Minas pressionaram por uma atitude do clube, que rescindiu contrato com Maurício.

O técnico Renan Dal Zotto afirmou que a seleção não tem lugar para homofobia e fechou as portas para o jogador.