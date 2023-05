Rosiane Pinheiro lucra R$ 50 mil no OnlyFans após uma semana de plataforma

A dançarina Rosiane Pinheiro, de 48 anos, mostrou que ainda é uma das mulheres mais desejadas do Brasil, conseguindo arrecadar mais de R$ 50 mil em uma semana após abrir a conta no OnlyFans.

Com a plataforma de conteúdo adulto, a famosa, em conversa ao site Quem, ficou surpresa com o valor que recebeu. Durante a época em que dançava na banda Gang do Samba, Rosiane recebia um cachê extremamente menor ou até nem ganhava nenhum dinheiro pela apresentação.

"Nem se compara! Muito mais! Teve época, de eu no auge da banda, ganhar R$ 50 por show e já teve vezes de a banda não me pagar e eu até dançar de graça só por amor à dança e ao público. Ganhava dinheiro pelo meu nome Rosiane Pinheiro, como artista, com presenças VIP, eventos, festas e publicidade. Mas como dançarina de banda, nunca ganhei muito", contou.

Com o faturamento alto em uma semana, a dançarina pretende aumentar ainda mais o lucro e ajudar a família. Com os 50 mil reais que ganhou, Rosiane vai reformar a casa da mãe. Com a meta determinada, a ex-Fazenda pretende ganhar ainda mais.

"Em uma semana, já tinha lucrado mais de R$ 50 mil e, mês que vem, já estou voltando para a Bahia para reformar a casa da minha mãe. (...) Almejo ganhar no mínimo R$ 200 mil, por mês, e vou me esforçar muito para isso", finalizou.