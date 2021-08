Ross e Rachel: Jennifer Aniston e David Schwimmer estão namorando, diz revista

Após revelarem em maio deste ano que tinham 'crush' um pelo outro durante a primeira temporada de Friends, Jennifer Aniston e David Schwimmer parecem ter decidido tornar a ‘fic’ dos fãs em realidade. Os colegas de profissão engataram um relacionamento amoroso, revela a revista Closer.



De acordo com as informações, o reencontro nas gravações do episódio especial Friends: The Reunion fez com que os atores se aproximassem.



“Depois da reunião, ficou claro que mexer no passado trouxe à tona sentimentos que ambos tinham e tornou-se evidente que a química nunca desapareceu”, afirma uma fonte da publicação. “Eles começaram a trocar mensagens depois das gravações e, no mês passado, o David voou de Nova Iorque para Los Angeles para encontrar Jen. Eles têm passado um tempo juntos na casa de Aniston”, completou.



Se o namoro é verdade ou não, só os dois podem dizer. Mas no coração dos fãs esse casal tá mais do que aprovado. A produção especial da HBO Max, Friends: The Reunion, foi lançada no Brasil no dia 29 de junho e está disponível na plataforma de streaming.