Rossi desfalca Bahia por mais 30 dias; Rodriguinho não pega Ceará

Quando a fase é ruim, os problemas parecem se multiplicar. Tem sido assim os dias do Bahia na temporada 2021. Depois de mais uma derrota e a entrada na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Esquadrão agora vai ter que driblar outro obstáculo : o dos jogadores machucados.

Se os tricolores tinham expectativa de contar com o retorno do atacante Rossi durante o confronto com o Ceará, no próximo sábado (2), na Fonte Nova, a esperança foi frustrada. Na manhã desta terça-feira (28), o médico do Bahia, Luís Sapucaia, atualizou o quadro do jogador e prevê que o camisa 7 fique, pelo menos, mais um mês longe dos gramados.

"[Rossi] teve uma lesão importante, demanda um pouco mais de cuidado, um pouco mais de tempo. Imagino que o Rossi leve ainda mais uns 30 dias em tratamento. Vamos acompanhar a evolução dele, é uma lesão importante, mas vamos acompanhando a evolução do atleta", explicou Sapucaia.

Ainda no ataque, o técnico Diego Dabove ganhou mais uma baixa. Substituído nos primeiros minutos da derrota para o Internacional, no último domingo (26), Rodriguinho levou uma pancada na costela e já está vetado da partida diante dos cearenses.

"Em um lance anterior ele tomou um trauma direto na costela, aquilo o incomodou muito, ele sentiu muita dor. Permanece com dor, nós o imobilizamos, vamos fazer um exame de imagem hoje à tarde. Possivelmente, para sábado, a gente não possa contar com ele", continuou o médico tricolor.

A expectativa do Bahia agora é a de poder contar com o zagueiro Germán Conti. O jogador está em tratamento desde a semana passada, quando reclamou de um desconforto na coxa. Caso ele não tenha condições de atuar, Lucas Fonseca deve seguir no time titular.

"[Conti] sofreu um estiramento no treino, mas evolui bem. Está na transição, essa semana a gente vai reavaliá-lo para liberar para o treinamento com bola", disse.

Na manhã desta terça-feira, o elenco do Bahia voltou aos treinos no CT Evaristo de Macedo de olho no confronto com o Ceará. O tricolor ainda não venceu no segundo turno e vive situação delicada.

Com 23 pontos, o time está na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento para a Série B. Nos últimos 12 jogos, o Esquadrão venceu apenas um.