'Rossi informou que não deseja seguir no Bahia', explica Bellintani

A novela Rossi parece estar próxima de um fim no Bahia. Nesta quarta-feira (5), o presidente Guilherme Bellintani explicou a situação do jogador no clube. De acordo com o dirigente, apesar de possuir uma cláusula de renovação automática no contrato, Rossi comunicou ao Bahia que não tem a intenção de ficar no clube e disputar a Série B do Brasileirão. Agora, o Esquadrão está estudando meios jurídicos para resolver o imbróglio.

“Rossi teve uma renovação automática no contrato. Ele informou ao clube que não desejava mais seguir em 2022. Estamos avaliando a situação jurídica. Mas só queremos no elenco quem queira estar aqui. Tem uma coisa que precisa unir todos os jogadores que é a vontade de estar aqui. A gente tem que ter um elenco com características diferentes complementares, e a gente entende que as características diferentes vão dar o resultado a partir da união de jogadores que queiram estar aqui”, disse Bellintani.

Essa foi a primeira vez que o Bahia se posicionou sobre a situação de Rossi. O jogador já havia anunciado nas suas próprias redes sociais que não iria fazer parte do elenco tricolor. No entanto, o Bahia seguia fazendo mistério sobre o assunto.

Rossi chegou ao Bahia em 2020, mas engrenou mesmo durante a temporada 2021. Este ano ele atuou em 43 partidas, marcou oito gols e deu dez assistências.