Roteirista afirma: teoria de Homem-Formiga e Thanos daria errado

Antes do lançamento de Vingadores: Ultimato, surgiram várias teorias de como o vilão Thanos acabaria derrotado. Mas nenhuma fez tanto sucesso como a que dizia que o Homem Formiga seria o responsável por isso - e de uma forma bem engraçada.

Segundo os fãs, Scott Lang diminuiria de tamanho, entraria no ânus de Thanos e expandiria - destruindo o inimigo. Simples assim.

Bom, para o roteirista Christopher Markus, a ideia não é tão fácil. Na verdade, ele explicou que ela simplesmente não funcionaria.

"Thanos consegue tomar um soco do Hulk. E isso mostra que todo seu corpo é ao menos forte o suficiente para isso. Se o Homem-Formiga expandisse, ele seria apenas esmagado pelas imóveis paredes do poderoso reto do Thanos", afirmou, ao site Collider.

A ideia da teoria ficou tão famosa que até os diretores Anthony e Joe Russo aderiram. Na conta oficial do Instagram da dupla, a imagem do perfil chegou a ser um desenho representativo, com dois círculos. Em um, estava escrito 'bumbum esquerdo de Thanos' e, no outro, 'bumbum direito'. No meio, unindo os dois, uma imagem do Homem-Formiga.

A imagem que apareceu no perfil dos diretores

(Foto: Reprodução)

Vingadores: Ultimato foi lançado nos cinemas brasileiros no dia 25 de abril, e já arrecadou mais de US$ 2,7 bilhões.