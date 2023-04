Roteirista baiana promove oficina de cinema para população LGBTQIAPN+

A roteirista baiana Carollini Assis vai ministrar uma Oficina de Roteiro para o público LGBTQIAPN+, entre os dias 17 e 22 de abril, no Casarão da Diversidade, no Pelourinho. O projeto é o resultado da parceria inédita entre o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT (CPDD LGBT-Ba) com a Bocapiu Conteúdo Criativo e o site Dois Terços. As inscrições estão abertas e podem ser efetuadas através do link. O número de vagas é limitado.

Especializada em roteiros para Cinema e Vídeo, Carollini aprofundou os estudos na área do Audiovisual na EICTV de Cuba. Ela explica que o projeto da oficina foca nos primeiros passos para a estruturação de um projeto de séries ou filmes de curta ou longa metragem, que necessariamente começa pela elaboração do argumento e roteiro. "É uma forma de promover acessibilidade ao mercado audiovisual, principalmente para minoria que tem raras oportunidades, tanto na construção de suas próprias narrativas, quanto na produção fílmica", pondera Carollini.

Genilson Coutinho, do site Dois terços, da ênfase a mensagem de Carollini. "O mundo do cinema, que parece algo distante e inacessível, está ao alcance da mão. Sonhamos em ver estas pessoas desnudando suas próprias vidas e se apropriando das suas próprias histórias através da Sétima Arte".

Para Carollini, a motivação principal é justamente poder multiplicar e dividir conhecimento. "É uma oportunidade de compartilhar minha visão de mercado com novos sujeitos do processo da escrita criativa e colaborar para que cada vez mais novas histórias sejam contadas a partiu de quem as imagina ou vive, sem que isso perpasse por atravessamentos e apropriações", sentencia a cineasta.

Serviço

O QUE: Oficina de Roteiro para Cinema e Vídeo

QUANDO: entre 17 e 22 de abril

ONDE: Casarão da no Diversidade, Pelourinho

QUEM: Roteirista Carollini Assis

INSCRIÇÕES: pelo link