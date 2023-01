A região da Rótula do Abacaxi passará por obras para melhorar a mobilidade. Segundo a prefeitura, será realizado um conjunto de ações no local, estimado em R$ 58 milhões.

A primeira obra que será licitada é uma alça de acesso para auxiliar no deslocamento de quem trafega da avenida Barros Reis para a Bonocô.

“Nós vamos licitar uma alça de acesso desse viaduto que existe hoje. Para quem vem da Barros Reis e vai pegar a Avenida Bonocô, aquele viaduto não serve para quem vai acessar a Bonocô. Ele só serve para quem vem da Barros Reis para o Iguatemi. Então nós pensamos em criar uma alça de acesso. A pessoa sobe no viaduto sem ter que passar por baixo e, no meio do viaduto, decide se vai para o Iguatemi à esquerda, ou à direita para a Bonocô. Esse projeto já está pronto e nós vamos licitar”, afirmou.

No total, de acordo com o secretário, são seis intervenções previstas na região da Rótula, a maioria delas dependendo apenas de pequenos ajustes para licitar. “O prefeito pediu que eu me debruçasse sobre uma solução para a Rótula do Abacaxi, onde existe um problema crônico, que o Estado tentou resolver com a chegada da Via Expressa, mas que não resolveu e, em alguns casos, até piorou”, avaliou Luiz Carlos.