Roubos no trânsito: como evitar e o que fazer se acontecer

A rotina leva a alguns descuidos. Atos simples, como o de entrar e sair do carro podem se tornar automáticos e abrir espaço para furtos e roubos. Para se prevenir, é preciso ter atenção em diversas situações e ter estratégia até ao parar em uma sinaleira.

Nesse caso, é válido manter distância do veículo da frente e deixar o automóvel sempre engatado, permitindo assim uma possível arrancada em caso de uma abordagem suspeita - caso o meliante não esteja armado, claro.

É importante manter as portas e janelas fechadas e trancadas, evitando distrações com aparelhos eletrônicos e a própria central multimídia do seu veículo. É interessante utilizar cabos para carregamento da mesma cor do acabamento do veículo, para que fiquem camuflados. Em Salvador, por exemplo, após às 21h, não é preciso parar no sinal vermelho: basta olhar para os lados e passar, sem exceder a velocidade máxima permitida.

Para estacionar, procure deixar o carro em locais bem iluminados e com movimento de pessoas. Se achar necessário, escolha um estacionamento pago e com vigilância, por exemplo. Evite deixar objetos à vista no interior, como smartphones, notebooks e mochilas, eles podem atrair a atenção de criminosos. Verifique sempre se travou as portas e ativou o alarme.

Use as tecnologias

Alguns modelos com câmera 360 graus conseguem mostrar remotamente o entorno do veículo. É o caso de versões mais equipadas do Hyundai Creta, que faz a transmissão das imagens para um aplicativo de smartphone. Assim, é possível checar se há algo suspeito antes de retornar ao carro.

Ative a câmera de 360 graus quando estiver parado no sinal (Divulgação) O aplicativo da Hyundai gera remotamente uma imagem do Creta estacionado (Reprodução)

O recurso da câmera 360 também está presente em modelos como no Nissan Kicks. Apesar de não fazer a transmissão para um app, ela pode ser usada numa parada de sinaleira. Basta ativar por uma tecla na central multimídia e monitorar o ambiente externo.

O que fazer depois de um roubo ou furto

Se acabou de ser roubado ou furtado, mantenha a calma. Depois, tente lembrar dos detalhes, como características do suspeito ou do veículo usado. Se possível, anote. Nesses momentos de emoção é comum esquecer.

Em seguida, chame a polícia e informe o ocorrido. Registre um boletim de ocorrência com o máximo de detalhes que puder lembrar, incluindo o que foi levado e detalhes sobre os suspeitos. Ao se deslocar até uma delegacia para fazer isso, não esqueça de verificar o nome da rua e referências do lugar onde aconteceu o incidente.

Como acionar a seguradora

É necessário registrar um boletim de ocorrência junto à polícia para comprovar o roubo ou furto. Nesse boletim, é preciso ter todos os detalhes do evento, a descrição dos objetos e documentos que estavam dentro do carro, inclusive o documento do veículo.

O próximo passo é acionar a seguradora pelos canais de atendimento o mais rápido possível. Alguns documentos podem ser solicitados, como os números da CNH, do BO e do seu CPF.‍ Depois de analisar, a seguradora chegará a uma conclusão sobre o sinistro, e se está ou não coberto pela apólice.‍

Nos casos de perda total do veículo, ou seja, seu carro foi roubado e não foi encontrado, a seguradora tem um prazo de até 30 dias contados da entrega de todos os documentos para fazer o pagamento da indenização, conforme previsto na sua apólice.

Se houve perda parcial, como vidros quebrados, porta arrombada ou algo semelhante, será necessário checar se o veículo tem cobertura para essa situação em sua apólice. Se sim, será preciso desembolsar o valor da franquia para fazer os reparos.