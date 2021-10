Round 6: Netflix vai remover cenas com número de telefone real

A Netflix e a Siren Pictures, produtora de Round 6, soltaram um comunicado informando que a série será editada para retirar cenas onde um número de telefone real aparecia em tela. O The Independent publicou a declaração oficial da plataforma de streaming, que vem após o dono do número reclamar publicamente.

"Junto à equipe de produção de Round 6, estamos trabalhando para resolver definitivamente este problema com várias medidas, incluindo a edição de cenas em que o número de telefone aparece", diz o texto.

O número mostrado na série pertencia a um cidadão comum de Gyeonggi, na Coreia do Sul. Desde que Round 6 se tornou um sucesso internacional, o homem relatou que recebe mais de 4 mil ligações diárias, de números ao redor do mundo.

Em resposta ao relato, um candidato presidencial da Coreia do Sul se ofereceu para comprar o número de telefone. Huh Kyung-young, do Partido Nacional Revolucionário, está disposto a gastar US$ 85 mil para adquirir os dígitos do proprietário - mas não se sabe se a proposta foi aceita.

Na trama de Round 6, um grupo de centenas de cidadãos com problemas financeiros é escolhido para participar de um doentio jogo de sobrevivência onde competem por um prêmio em dinheiro. A criação de Dong-hyuk Hwang (A Fortaleza) conta com Jung-jae Lee, Gong Yoo e Lee Beyung-hyun no elenco, entre outros, e está disponível na Netflix.

Entenda porque Round 6 faz o maior sucesso

1 – O mundo ama games na ficção, ainda mais se forem mortais

Se você curtiu sucessos como Jogos Mortais (2004), Jogos Vorazes (2017) e Battle Royale (2000), você vai amar o enredo de muita ação e aventura sangrentas em Round 6. Apesar dos jogos serem infantis e até bobos, como a “Batatinha frita 1, 2, 3...” e “cabo de guerra”, os participantes precisam lutar pela sobrevivência mais até que pelo prêmio bilionário.

2 – Personagens para amar e odiar

Rica em diversidade de personagens, é óbvio que a trama tem que ter aquelas figuras para a gente amar e odiar. Do início ao fim, percebemos interpretações do homem escroto que passa por cima de tudo e de todos para se dar bem – é o caso do Jang Deok-Su, um gangster jurado de morte por tentar roubar o líder do grupo. Na contramão dos maus, tem o sensível e compreensível Seong Gi-Hun, que faz de tudo para manter os amigos vivos.

3 – Plot twists surreais

Ter uma reviravolta bem-feita é para poucos no mundo do cinema, mas Round 6 conseguiu a façanha de ter várias. A bonequinha do primeiro episódio, realmente, não sabe brincar. E quem não deu nada pelo vovozinho, no final saberá que... Não, não vai ter spoiler, mas a série está recheada de plot twists que causarão um misto de sentimentos em você.

4 – Desigualdades socioeconômicas na Coreia do Sul

A série está longe de apenas retratar a violência. Para quem curte produções que levem o espectador a pensar, Round 6 faz com que o público reflita sobre as desigualdades socioeconômicas na Coreia do Sul. Por isso, os personagens retratam pessoas extremamente endividadas num país em que, por exemplo, o protagonista não tem dinheiro para pagar a cirurgia da mãe nem para ter a guarda da filha.

5 – Fortes emoções

Round 6 também apresenta núcleos cômicos, que passam pelos figurantes, coadjuvantes e até mesmo entre os protagonistas. Neste caso, a produção recorre ao humor ácido para tirar gargalhada de quem a assiste. Mas a emoção toma conta em maior parte da série, o que pode fazer muita gente derreter em lágrimas, bem como aconteceu com quem vos escreve. Até agora sofro com o final trágico de um personagem.