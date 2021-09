Roupas falsificadas são apreendidas em ônibus na BR-242, em Seabra

Quase 200 peças de roupa falsificadas foram apreendidas na tarde do sábado (4) na BR-242, em Seabra, na Chapada Diamantina. As calças, bermudas e camisas eram levadas em um ônibus que foi parado para fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na altura do km 408.

O ônibus seguia de Goiânia (GO) para Recife (PE). Os agentes pediram documentos do veículo e do motorista. Ao ser questionado, o motorista contou que estava levando algumas encomendas no bagageiro.

Nesse compartimento, os policiais acharam caixas com a mercadoria - 184 peças de vestuário que estampavam marcas famosas e tinham claros sinais de falsificação.

O motorista apresentou uma nota fiscal, mas os agentes notaram que o codumento estava constando como canceleado pelo emitente. Os itens descritos também não batiam com os que foram encontrados.

Um laudo preliminar atestou a origem ilícita dos produtos, que fizeram uso indevido de marcas.

A PRF destaca que muitas vezes esses produtos são vendidos como originais e lesam o consumidor, que além de fazer a compra engano fica com um produto que não tem qualidade.

A ocorrência será investigada pela Polícia Civil de Seabra, com crimes possíveis de ordem tributária e propriedade intelectual.