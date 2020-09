Rua Chile, no Centro, é entregue após obras de requalificação

A requalificação da Rua Chile, no Centro Histórico, foi concluída e entregue nesta quinta-feira (24) pelo governador Rui Costa. Ele ainda passou pela Avenida Carlos Gomes, até o Largo dos Aflitos, e a Rua Direita do Santo Antônio As duas também passam por obras.

“Este é um conjunto de intervenções, e aqui na Rua Chile foi tudo construído no sentido de destacar o patrimônio histórico, com todo o sistema de fiação subterrânea. Estamos iniciando também um projeto habitacional com casarões aqui no centro para estimular a reocupação destes prédios antigos como habitações e trazer vida de volta pra além do comércio que já existe em função do turismo”, disse o governador.

O próximo passo é implementar projetos habitacionais para servidores públicos na região. “Em todo lugar do mundo o patrimônio histórico é conservado com pessoas morando no local”, destaca.

Com a nova caracterização, serão abertos comércios, bares e padarias, diz, o que vai atrair mais investimentos do setor privado para a região.

O governo do Estado investe R$ 126 milhões na requalificação de 313 ruas de 15 bairros na região, através da Diretoria de Habitação e Urbanização Integrada (Dihab) da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder).

Segurança e turismo

Toda a região vai ser monitorada por câmeras de segurança. “Nós estamos, além de todas as intervenções, instalando aqui câmeras de segurança. Todas as ruas requalificadas vão ganhar sistema de monitoramento de câmeras de segurança, e vamos conseguir saber exatamente tudo o que está acontecendo, 24 horas por dia, em todas as ruas onde nós estamos fazendo intervenções”, diz Rui.

Para o secretário do Turismo, Fausto Franco, as obras reforçam a vocação turística não só do Centro Histórico e do Centro Antigo, mas de toda a cidade de Salvador. “Esta região é a cara da cidade, onde tudo começou. Ficamos muito felizes com as novas obras e com a entrega da Rua Chile”, afirma.