Rua do Medo: Trilogia da Netflix viaja no tempo em trama juvenil; veja trailer

A Netflix liberou nesta quarta (9) o trailer completo da série juvenil Rua do Medo, trilogia de filmes de terror que será lançada em semanas consecutivas de julho - mais especificamente, nos dias 2, 9 e 16. Para ficar mais claro, a trama se passa em três épocas diferentes, 1994, 1978 e 1666, e nessa costura se percebe que as histórias têm relação em si.

Nos anos 90, adolescentes descobrem que os eventos terríveis que assombram sua cidade há séculos podem estar conectados - e que eles podem ser as próximas vítimas a menos que consigam desvendar o mistério ancestral da região, abafado sempre que veio à tona.

A diretora Leigh Janiak (Honeymoon) é a responsável pela trilogia, que tem nomes como Gillian Jacobs (Community), Sadie Sink (Stranger Things), Ashley Zuckerman (Succession), Chiara Aurelia (Cruel Summer) e Olivia Welch (Inacreditável) no elenco.

Rua do Medo é, originalmente, uma série de 16 livros do escritor americano Robert Lawrence Stine, conhecido como o "Stephen King da literatura infantil". Ele é autor de centenas de romances de ficção de terror, incluindo os livros Goosebumps (que virou série de tv americana na década de 90 e rendeu ainda dois divertidos longas estrelados por Jack Black) e Hora do Arrepio (que também virou série de sucesso, em exibição na Netflix).

Os livros de RL Stine já venderam mais de 400 milhões de cópias, o que o fez entrar para o Guinness World Records (livro dos recordes).