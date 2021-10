Ruby Rose denuncia abusos e morte de dublês wm Batwoman

A atriz Ruby Rose denunciou supostos abusos no set da série Batwoman na madrugada desta quarta-feira (20). Nos stories, a artista pediu que os fãs parassem de perguntar quando ela iria retornar para a produção - ela saiu do elenco em maio de 2020. A primeira acusação é contra o produtor Peter Roth, que teria negado tratamento correto para ela após lesões no set. A ex-Batwoman alega que o executivo contratou uma investigadora particular para tentar criar uma "narrativa" contra a artista.

"Isso foi diagnosticado anos atrás no set, mas, se eu fizesse um raio-x, 'nós não terminaríamos o dia'. Eu comecei a documentar isso. Eu tenho arquivos para fazer uma hora de documentário. Me diga o que você quer que eu compartilhe, o pescoço quebrado, as costelas quebradas ou tumor?", escreveu, mostrando imagens de exames.

A atriz também contou que foi obrigada a voltar apenas dez dias depois de uma cirurgia de risco. "10 dias ou todo mundo seria demitido e eu decepcionaria todo mundo porque Peter Roth disse que não iria escalar outra pessoa e o estúdio perderia milhões (por me lesionar no set dele)", completou.

Ainda segundo Ruby, a CW, emissora que transmite a série, não permitiu que ela comparecesse à San Diego Comic-Con para promover Batwoman. Ao invés disso, ela teve que gravar um vídeo para a convenção justificando sua ausência. No entanto, a artista recebeu ordens para "cobrir suas cicatrizes" na gravação

Ruby Rose com o traje de Batwoman (divulgação)

Acidentes

Ela também destacou situações graves que aconteceram com outras pessoas da equipe. "Um colega teve uma queimadura de 3º grau por todo corpo e ninguém nos deu terapia por ver a pele dele cair e então tivemos que fazer uma cena de sexo sem nos darem dois minutos para processar isso. Dois dublês morreram e eu cortei meu rosto tão perto do olho que quase fiquei cega", continuou.

"Uma mulher foi deixada tetraplégica e eles tentaram culpá-la por estar no telefone", contou, lembrando que essa colega é uma assistente de gravação que precisava do telefone para trabalhar

Pandemia

A showrunner Caroline Dries, segundo Rose, foi quem insistiu para que Batwoman continuasse filmando nos estágios iniciais da pandemia de covid-19, mesmo enquanto outras séries da DC/CW, como The Flash e Supergirl, já tinham paralisado as produções.

A atriz também relatou que Dries visitou as gravações somente "4 ou 5 vezes" durante o período de um ano em que ela ficou no papel de Kate Kane, algo "completamente anormal" para o cargo.

Por fim, a ex-Batwoman acusou o colega Dougray Scott de machucar uma dublê e de ter se tornado um dos protagonistas após "abusar de mulheres". Os envolvidos nas alegações de Ruby Rose ainda não se pronunciaram sobre as acusações, bem como a produção de Batwoman.

Warner

A Warner também usou as redes sociais para responder: "Apesar da história que Ruby Rose agora está compartilhando online a razão pela qual eles não trouxermos ela de volta foi baseada em várias reclamações sobre o comportamento no local de trabalho que foram extensivamente revisadas e tratadas em particular".