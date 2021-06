Rui comemora autorização da Sputnik: "batalhar para fazer chegar logo o que foi aprovado"

Com a aprovação do uso e importação das vacinas Sputnik V e Covaxin pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o governo baiano, responsável pela aquisição de 9,7 milhões de doses da vacina russa, já se pronunciou sobre o assunto. Foram cerca de 8 horas de votação na 9ª Reunião Extraordinária Pública da Diretoria Colegiada, que resultaram em retorno positivo por parte do governador Rui Costa e do Secretário de Saúde do Governo, Fábio Vilas Boas.

"É apenas o início, mas depois de muita luta conseguimos aprovação para importar e aplicar a Sputnik V. A quantidade autorizada pela Anvisa está muito abaixo da real necessidade. Agora, é batalhar para fazer chegar logo o que foi aprovado e vacinar nosso povo. Vacina salva vidas", pronunciou-se o governador em sua conta no Twitter.

Em nota, o secretário Fábio Vilas Boas ressaltou para o reconhecimento por parte da Anvisa de uma gravidade na situação da saúde pública em detrimento de um rigor técnico e burocrático. Ele também comentou sobre a decisão ter sido tardia e se referiu aos impedimentos que as condicionantes vão representar. A Sputnik V só poderá ser aplicada, até então, em pessoas saudáveis de 18 a 60 anos e, por enquanto, a Bahia só receberá 300 mil imunizantes para “melhor monitoramento”.

“Acredito que essa decisão é uma vitória do bom senso sobre o preciosismo tecno-burocrático. O voto do diretor relator deixa claro que a preponderância das graves condições epidemiológicas atuais se fez valer sobre o preciosismo das exigências técnicas, que todos nós vínhamos apontando ser descabidas, no momento atual. Pena que essa decisão venha tarde e ainda recheada de condicionantes que precisam ser observadas, atrasando ainda mais a vacinação maciça que precisamos no país.”

A conta oficial da vacina russa no Twitter, a @sputnikvaccine, também comemorou a aprovação. “A #SputnikV será usada no Brasil após a aprovação da ANVISA. O Brasil se tornou o 67º país do mundo a autorizar a Sputnik V. A equipe da Sputnik V respondeu integralmente a todas as perguntas da ANVISA sobre a eficácia e segurança da vacina”, diz a publicação.



Em nota lançada no site oficial, a CEO do Fundo de Investimento Direto Russo (RDIF), Kirill Dmitriev, afirmou que a decisão da Anvisa de aprovar o uso da vacina ‘Sputnik V’ em diversos estados brasileiros abre o acesso a um dos melhores medicamentos contra o coronavírus do mundo. "Todos os documentos necessários foram inicialmente fornecidos à ANVISA, e posteriormente nenhuma das questões levantadas pelo regulador ficou sem resposta após a decisão de adiar a aprovação da ‘Sputnik V’. O Brasil se tornará o país mais populoso da América do Sul, no qual o uso da vacina russa é aprovado. Estamos prontos para mais cooperação com parceiros no país para salvar vidas e superar a pandemia.”