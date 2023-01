Rui contraria promessa de Lula e não descarta hipótese de reeleição

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, não descartou a possibilidade de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concorrer à reeleição em 2026. "Se Lula continuar com a energia e o tesão de 20 anos, quem sabe ele faça um novo mandato", disse A declaração foi dada na segunda-feira, 2, durante entrevista ao programa Roda Vida, da TV Cultura.



A afirmação, entretanto, contraria declarações anteriores de Lula. Durante a campanha eleitoral, o petista descartou, por diversas vezes, a possibilidade de tentar se reeleger caso vencesse as eleições. "Politicamente não é prudente dizer, mas todo mundo sabe que eu tenho quatro anos para fazer isso. Todo mundo sabe que não é possível um cidadão com 81 anos querer reeleição. Todo mundo sabe", disse, diante de intelectuais ligados ao PSDB e ao lado de Geraldo Alckmin (PSB) em setembro.



Costa evitou responder se, ao descartar a reeleição, Lula estaria implantando dentro do seu governo uma competição "amigável" entre os ministros, em busca por destaque e aprovação para suceder o petista. O ministro ainda afirmou que não é o momento de pensar em reeleição, mas, sim, de executar os planos de ação do governo.