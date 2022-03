Rui Costa comenta exoneração de Leão após indefinição sobre chapa

O governador Rui Costa (PT) se manifestou após o pedido de exoneração de João Leão do cargo de secretário de Planejamento da Bahia nesta segunda-feira (14). O petista afirmou que "a nossa maior aliança construída em bases sólidas com o povo da Bahia".

O racha entre PT e PP ocorreu por desentendimentos durante a formação da chapa governista para o governo do estado nas eleições de outubro deste ano.

“Nosso ritmo de correria, de cuidar de gente e trabalhar pelas pessoas que mais precisam vai continuar até o último dia do meu governo. Nós já temos candidatos a governador e a senador. Nossa chapa está sendo formada e ficando bastante forte para chegarmos a mais uma vitória, pois são nomes que verdadeiramente representam um projeto liderado pelo presidente Lula. E o nosso grupo está ao lado do povo que deseja Lula para reconstruir o Brasil”, afirmou Rui Costa.

Além de Leão, outros pepistas também entregaram os cargos: Nelson Leal, antigo secretário de Desenvolvimento Econômico, e Leonardo Goés, que era o secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento.

Entenda

O racha entre PP e PT ocorreu por divergências na formação da chapa governista ao governo do estado. O desejo de João Leão era que Rui Costa deixasse o cargo de governador para concorrer ao senado, o que transformaria o pepista em governador por nove meses.

No entanto, Rui recuou do desejo de concorrer ao senado e vai ficar no cargo até o fim do mandato.

Sem acerto, o PP decidiu abandonar a base aliada e já negocia com a oposição para integrar a chapa que deve ser capitaneada por ACM Neto, como revelou Bruno Reis.