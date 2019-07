Rui Costa diz que Bolsonaro 'excluiu o povo' e cancela viagem a Conquista

Fotos: AFP e GOVBA

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), divulgou um vídeo nesta segunda-feira (22), nas redes sociais, em que afirma que não participará da inauguração do Aeroporto Glauber Rocha, nesta terça (23), em Vitória da Conquista, Sudoeste do estado, porque o evento se assemelha a uma “convenção político-partidária”.

“A medida anunciada é excluir o povo da inauguração, fazer uma inauguração restrita a poucas pessoas, escolhidas a dedo como se fosse uma convenção político-partidária. Não posso concordar com isso”, disse o petista, que visitou o equipamento na quinta-feira passada para fazer “uma vistoria”.

Novo aeroporto de #VitóriaDeConquista deve ser inaugurado por quem trabalhou e pelo povo. pic.twitter.com/iMbNjcCcI1 — Rui Costa (@costa_rui) 22 de julho de 2019 Assista

A crítica do governador é direcionada ao presidente Jair Bolsonaro (PSL), que deve chegar às 11h desta terça para inaugurar o equipamento, construído com R$ 124 milhões, sendo R$ 82 milhões do governo federal e R$ 42 milhões do governo da Bahia.

O aeroporto foi batizado com o nome Glauber Rocha, em homenagem ao cineasta nascido em Vitória da Conquista e que é considerado o pai do Cinema Novo, movimento cinematográfico com ênfase nas desigualdades sociais das décadas de 1960 e 1970. Glauber morreu em 22 de agosto de 1981, no Rio de Janeiro.

O equipamento terá capacidade para receber Boings 737-700, para até 138 passageiros, e airbus A300 (até 300 passageiros). A expectativa é que o aeroporto tenha movimentação de 500 mil passageiros por ano até 2020, o dobro da capacidade do antigo aeroporto, Vicente Grilo, e que agora será desativado.

Esta será a primeira visita de Bolsonaro ao Nordeste, desde que ele se referiu à região como “Paraíba”, durante conversa com o ministro da Casa Civil Onyx Lorenzoni, na sexta-feira passada.

Na conversa, o presidente falou que “daqueles governadores de ‘paraíba’, o pior é o do Maranhão”, em referência ao governador Flávio Dino, do PCdoB. E orientou Lorenzoni a “não dar nada” ao governo do Maranhão. O termo “paraíba” é uma forma usada, principalmente no Rio de Janeiro, para se referir a migrantes nordestinos.

Ainda no vídeo, Rui Costa disse que “infelizmente, confundiram a boa educação com covardia, e desde então, temos presenciado agressões ao povo do Nordeste e ao povo da Bahia”. O governador disse que “o Brasil precisa de paz para crescer e para gerar emprego”.

Ainda no vídeo, Rui Costa destacou o papel dos ex-presidentes Dilma Rousseff e Michel Temer; do ex-governador Jaques Wagner; e do ex-secretário estadual de infraestrutura, Otto Alencar, para a conclusão da obra.

Durante entrevista coletiva nesta segunda, o prefeito ACM Neto (DEM), que pretende ir à inauguração “para prestigiar o povo de Conquista”, também comentou o assunto, após ser questionado por jornalistas.

Ele disse que “o governador vai se ele quiser, pra onde ele quiser, na hora que ele quiser. Veja, por exemplo, que o governador não foi ao desfile da Independência do 2 de Julho esse ano, depois de muitos anos [indo]. Quem tem que justificar as atitudes do governador é o próprio governador”.

O prefeito declarou que “acompanha com perplexidade essa movimentação político-partidária de disputa pela paternidade do aeroporto de Vitória da Conquista”, e lembrou que a primeira emenda que assegurou recursos no Orçamento da União para a construção do aeroporto foi de autoria do pai, Antônio Carlos Magalhães Júnior, a época senador.

“E toda a cidade de Vitória da Conquista sabe disso, e estão aí nesse estica e puxa dizendo, ‘ah, o aeroporto é meu também.’ Bobagem, o aeroporto só foi construído porque foram alocados recursos federais, sendo que na última etapa 99,9% foram federais. Agora, vai dizer que o Estado não teve mérito? Todos tiveram, inclusive as pessoas da sociedade de Conquista, como empresários, estudantes, já que isso é algo que travava o desenvolvimento da região. Era uma prioridade para as pessoas de Vitória da Conquista. Isso é uma briga besta. O aeroporto é da população.”

Sobre a declaração de Bolsonaro a respeito do governador do Maranhão e do termo usado para se referir ao Nordeste, ACM Neto disse que “defendo o Nordeste acima de tudo”

“Penso que o governo federal deve ter um trabalho ao lado dos governos estaduais, independente da coloração político-partidária para ser diferente do que foi o PT no poder, que só fez perseguir adversário. Eu, aliás, sou exemplo disso, de que não teve nada, sequer à pão e água fui tratado, mas nunca usei isso como desculpa, apenas fiz o meu dever”, afirmou.