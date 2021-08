Rui culpa Anvisa por suspensão de compra da vacina Sputnik V: 'absurdo e lamentável'

Após o anúncio feito pelo governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste, Wellington Dias (PT) da suspensão da compra de 37 milhões de doses da vacina contra a covid-19 Sputnik V, o governador da Bahia Rui Costa usou as redes sociais para comentar a situação.

A decisão foi tomada após reunião realizada nesta manhã com o Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF, na sigla em inglês), responsável pelo fornecimento do imunizante. Rui disse ser "absurdo e lamentável" que a Anvisa tenha "impedido o acesso de milhões de pessoas às vacinas"



Infelizmente, por conta de entraves tanto da Anvisa como Ministério da Saúde, o contrato que previa a entrega de 37 milhões de doses da vacina #SputnikV para estados nordestinos foi suspenso nesta quinta, em reunião com o Fundo Soberano Russo. — Rui Costa (@costa_rui) August 5, 2021

"Infelizmente, por conta de entraves tanto da Anvisa como Ministério da Saúde, o contrato que previa a entrega de 37 milhões de doses da vacina SputnikV para estados nordestinos foi suspenso nesta quinta, em reunião com o Fundo Soberano Russo. É absurdo e lamentável que os entraves da Anvisa tenham impedido o acesso de milhões de pessoas às vacinas, que já poderíamos estar aplicando desde abril. Com elas, muitas vidas teriam sido poupadas.", escreveu Rui nas redes sociais.

Ele fez críticas à postura do governo federal e afirmou que a compra da vacina atendia a uma situação de urgências, mas que "infelizmente não foi compartilhada por outros agentes públicos".

"Nos antecipamos em buscar essas doses ainda em setembro do ano passado, atendendo à urgência em salvar vidas humanas. Urgência essa que infelizmente não foi compartilhada por outros agentes públicos", disse.

De acordo com o governador da Bahia, o Fundo Soberano Russo informou que as doses que seriam destinadas ao Brasil serão enviadas para outros países da América Latina, mas disse que doses do imunizantes estarão à disposição do Brasil para envio imediato, no momento em que forem autorizadas no país.

"O Fundo Soberano Russo informou que as vacinas que seriam destinadas para o Brasil serão enviadas agora para o México, Argentina e Bolívia, e que, assim que o Brasil decidir, as vacinas estarão disponíveis para envio imediato para atender à necessidade do povo brasileiro", completou.

Em março deste ano, a Bahia anunciou a compra de 9,7 milhões de doses da Sputnik V. As doses integravam o lote de 37 milhões do Consórcio Nordeste. No entanto, somente em junho, a Anvisa liberou parcialmente o uso do imunizante. No entanto, a agência fez 29 exigências para liberação do imunizante. Uma das restrições de uso da Anvisa era o limite de imunizar apenas 1% da população com as duas doses da Sputnik V. Por conta dessa determinação, a Bahia receberia inicialmente apenas 300 mil doses.