Rui dribla Lei Orgânica da Polícia Civil para outorgar medalha

Fora a repercussão negativa por ter dado uma honraria a si mesmo, o governador Rui Costa (PT) driblou a Lei Orgânica da Polícia Civil para garantir pleno poder de outorgar a Medalha do Mérito Policial. Prevista na Lei 11.370, de fevereiro de 2009, a honraria só poderia ser concedida pelo Conselho Superior da Polícia Civil, órgão nunca criado. No último dia 24, Rui baixou um decreto que alterou o nome da medalha de Os Ramos de Carvalho para Cruz da Ordem e delegou a ele a palavra final sobre os nomes agraciados com a distinção, divulgados ontem e encabeçados pelo próprio governador.

Duplo chapéu

A manobra irritou líderes de entidades que representam os policiais civis. Primeiro, por alterar, via decreto, dispositivos da Lei Orgânica da corporação. Segundo, por um dos privilegiados com a medalha: o deputado federal Nelson Pelegrino (PT), que votou para derrubar a PEC 37, cujo teor reforçava o papel da polícia como titular exclusivo de investigações criminais, reivindicação antiga da categoria.

Olho no lance

Cardeais da oposição estão particularmente interessados na lista de donos de grandes terrenos situados nos arredores da Avenida 29 de Março, entregue sexta-feira passada pelo governo do estado. Acham que, entre os proprietários, podem existir testas de ferro ou sócios ocultos de políticos graúdos da base aliada ao Palácio de Ondina. A desconfiança tem como pano de fundo a forte valorização prevista para a área em um futuro próximo. Além da expansão imobiliária projetada para a região em volta da Paralela, obras de mobilidade urbana, como a 29 de Março, devem elevar o preço dos terrenos de modo substancial.

Pá de cimento

Promotores do Ministério Público (MP) do Estado preparam a denúncia sobre o sexto eixo investigado pela Operação Adsumus. Dessa vez, o foco será o esquema de fraudes, desvios e pagamentos de propina sobre obras realizadas por prefeituras de cidades do Recôncavo, sobretudo Santo Amaro. Os indícios que fundamentam a nova ação complicam a vida de empreiteiros acusados de integrar a rede de corrupção que lesou os cofres públicos em pelo menos R$ 24 milhões.

Bronca dada

O ministro Admar Gonzaga, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), alfinetou o TRE da Bahia ao julgar o caso do deputado federal Luiz Caetano (PT), considerado inelegível por unanimidade anteontem. Para Gonzaga, a Corte baiana concedeu registro de candidatura a Caetano sem considerar uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que confirmou a condenação do petista em segunda instância antes do TRE decidir.

Melhor risada

O herdeiro da vaga de Caetano, Charles Fernandes (PSD), não sabe se ri ou se chora. É que a pendência judicial do ex-prefeito de Guanambi também caiu na mão do ministro Admar Gonzaga, tido como implacável na aplicação da Ficha Limpa. Assim, Joseildo Ramos (PT), segundo suplente, é quem pode dar risada.

"Um terço desses médicos passará nas provas de residência que ocorrem até janeiro e sairão do Mais Médicos e outro terço sairá depois pelo mesmo motivo", Fábio Vilas-Boas, secretário da Saúde do Estado, ao propor a estadualização do programa como forma de contornar o êxodo de profissionais

Pílula

Tango e axé - Maior agência de viagens online da América Latina, a Decolar fechou uma parceria com a prefeitura de Salvador para lançar 18 voos fretados ligando diretamente a capital baiana e Buenos Aires, na Argentina. As linhas ficarão disponíveis nas nove primeiras semanas de 2019, com saídas às terças e sextas-feiras. O anúncio será feito amanhã pelo prefeito ACM Neto (DEM). A expectativa é a de que os novos voos transportem cerca de cinco mil passageiros.