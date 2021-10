Rui libera até 50% do público nos estádios de futebol da Bahia

Os jogos de futebol na Bahia agora poderão ter até 50% da capacidade do estádio, informou Rui Costa, que está em viagem aos Emirados Árabes Unidos. Atualmente, Bahia e Vitória podem comercializar apenas 30% da carga total de ingressos quando jogam na Fonte Nova e Barradão.

Um decreto oficializando a mudança deve ser publicado em breve por Adolfo Menezes, governador em exercício do estado. "Que a medida seja um estímulo ao Bahia e Vitória", escreveu Rui em seu Twitter.

O governador ainda frisou que a medida será tomada com base nos números atuais da covid-19.

Para terem acesso aos estádios, os torcedores precisarão comprovar a vacinação com as duas doses e fazer o uso de máscaras de proteção.

Como funciona acesso

Todos os torcedores terão que apresentar documento com foto, acompanhado do cartão de vacinação ou o Certificado COVID obtido através do aplicativo “CONECT SUS” do Ministério da Saúde, comprovando que recebeu as duas doses ou a dose única da vacina. É obrigatório o uso de máscara no acesso e durante todo o jogo. Frascos com álcool em gel de até 100 ml estão liberados, já álcool líquido será proibido.

Também devem ser adotadas medidas para controlar o os fluxos de entrada e saída nos estádios e o "contingenciamento de público nas regiões adjacentes de modo a evitar aglomerações".