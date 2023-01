Rui muda lei e permite segurança e motorista para ex-governador mesmo fora da Bahia

O ministro da Casa Civil Rui Costa (PT) sancionou uma mudança em uma lei estadual sobre o direito vitalício a motorista e segurança para ex-governadores da Bahia, uma alteração que beneficia ele mesmo. A mudança foi feita nos momentos finais de Rui à frente do governo baiano.

A lei 13.219 é de 2014 e determina que os ex-governadores que ficaram no cargo por pelo menos quatro anos seguidos ou cinco intercalados devem ter direito a motorista e segurança para sempre.

Originalmente, a lei dizia que o benefício só valeria para os ex-governadores que morassem na Bahia. Contudo, a mudança retira esse trecho. A alteração foi incluída em uma lei tributária que alterou a cobrança do ICMS no estado, aprovada no dia 22 de dezembro. Essa mudança não fazia parte da lei, mas foi incluída durante a tramitação mesmo sem ter relação com o projeto.

Com a alteração, Rui, que agora está em Brasília, poderá ter servidores do governo baiano atuando para ele na capital federal. A assessoria do ex-governador afirma que mesmo sendo legal, ele não vai utilizar o motorista e o segurança pagos pelo governo baiano. Diz também que a alteração foi feita após proposta feita pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), não partindo dele.

Como ministro, Rui também tem direito a carro oficial com motorista pago pela União, mas somente para uso ligado ao trabalho, prevê a lei.

Atualmente, outros quatro ex-governadores da Bahia têm direito a motorista e segurança vitalícios - Jaques Wagner (PT), Paulo Souto (União Brasil), César Borges (sem partido) e João Durval Carneiro (PDT).